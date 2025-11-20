Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στη 12η αγωνιστική, συνεχίζονται τα εντός έδρας παιχνίδια. Αυτός είναι ο αντίπαλος, η μέρα και η ώρα του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός με ένα καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο πέρασε με επιτυχία το εμπόδιο της Ντουμπάι BC στο Telekom Center Athens στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι εντός έδρας αναμετρήσεις συνεχίζονται για τους «πράσινους» που υποδέχονται την Παρτίζαν για τη 13η στροφή της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης δίνοντας ραντεβού με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη 25 Νοεμβρίου και ώρα 21:15.