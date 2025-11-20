Βαθμολογία EuroLeague: Πώς διαμορφώθηκε μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ντουμπάι
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Ντουμπάι με 103-82 και ανέβηκε στο 8-4. Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά το παιχνίδι των Πρασίνων.
Ο Παναθηναϊκός έκανε τρομερό δεύτερο ημίχρονο, πήρε τη νίκη απέναντι στην Ντουμπάι και ανέβηκε στο 8-4, ρεκόρ που τον φέρνει στις ίδιες νίκες με Χάποελ και Ερυθρό Αστέρα, οι οποίοι είναι στην πρώτη θέση.
Δείτε πώς διαμορφώνεται η κατάταξη και ασφαλώς το πρόγραμμα της αυριανής μέρας.
12η αγωνιστική
19/11
20/11
- Αναντολού Εφές-Μπαρτσελόνα 74-73
- Παναθηναϊκός-Ντουμπάι 103- 82
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Ζάλγκιρις
21/11
- 21:15 Ολυμπιακός-Παρί
- 21:30 Βίρτους-Μακάμπι Τελ Αβίβ
- 21:30 Παρτίζαν-Φενέρμπαχτσε
- 21:30 Μπασκόνια-Μπάγερν
- 22:00 Βαλένθια-Ερυθρός Αστέρας
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 8-3
- Ερυθρός Αστέρας 8-3
- Παναθηναϊκός 8-4
- Ολυμπιακός 7-4
- Ζάλγκιρις 7-4
- Μονακό 7-5*
- Μπαρτσελόνα 7-5*
- Αρμάνι Μιλάνο 6-5
- Βαλένθια 6-5
- Φενέρμπαχτσε 6-5
- Ρεάλ Μαδρίτης 5-6
- Παρί 5-6
- Ντουμπάι 5-7
- Βίρτους Μπολόνια 5-6
- Μπάγερν Μονάχου 5-6
- Αναντολού Εφές 5-7*
- Παρτίζαν 4-7
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8
- Μπασκόνια 3-8
- Βιλερμπάν 3-9*
*Έχουν ένα ματς περισσότερο.
@Photo credits: eurokinissi
