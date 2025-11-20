Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Ντουμπάι με 103-82 και ανέβηκε στο 8-4. Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά το παιχνίδι των Πρασίνων.

Ο Παναθηναϊκός έκανε τρομερό δεύτερο ημίχρονο, πήρε τη νίκη απέναντι στην Ντουμπάι και ανέβηκε στο 8-4, ρεκόρ που τον φέρνει στις ίδιες νίκες με Χάποελ και Ερυθρό Αστέρα, οι οποίοι είναι στην πρώτη θέση.

Δείτε πώς διαμορφώνεται η κατάταξη και ασφαλώς το πρόγραμμα της αυριανής μέρας.

12η αγωνιστική

19/11

20/11

21/11

21:15 Ολυμπιακός-Παρί

21:30 Βίρτους-Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:30 Παρτίζαν-Φενέρμπαχτσε

21:30 Μπασκόνια-Μπάγερν

22:00 Βαλένθια-Ερυθρός Αστέρας

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 8-3 Ερυθρός Αστέρας 8-3 Παναθηναϊκός 8-4 Ολυμπιακός 7-4 Ζάλγκιρις 7-4 Μονακό 7-5* Μπαρτσελόνα 7-5* Αρμάνι Μιλάνο 6-5 Βαλένθια 6-5 Φενέρμπαχτσε 6-5 Ρεάλ Μαδρίτης 5-6 Παρί 5-6 Ντουμπάι 5-7 Βίρτους Μπολόνια 5-6 Μπάγερν Μονάχου 5-6 Αναντολού Εφές 5-7* Παρτίζαν 4-7 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8 Μπασκόνια 3-8 Βιλερμπάν 3-9*

*Έχουν ένα ματς περισσότερο.