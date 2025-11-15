Το ασύλληπτο κάρφωμα του Κένεθ Φαρίντ δε θα μπορούσε να μην είναι στην κορυφή του Top-10 της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Κένεθ Φαρίντ έκανε πόστερ τον Έντι Ταβάρες, κάτι που αρκεί από μόνο του για να τον φέρει στην κορυφή του Top-10 της αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο «Manimal» με αυτό το κάρφωμα, το οποίο τρέλανε τον Κώστα Σλούκα, κατέκτησε την κορυφή των καλύτερων φάσεων της 11ης αγωνιστικής.

Συνεχίζοντας από εκεί που το άφησε στο Παρίσι, ο Φαρίντ έχει μπει με... σπασμένα τα φρένα στην EuroLeague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Και πέραν από τις ουσιαστικές βοήθειες που δίνει στο παρκέ στη θέση του σέντερ, προσφέρει ήδη αρκετό θέαμα.