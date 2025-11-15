Το πρόσφατο μεταγραφικό παρελθόν του Κάνεθ Φαρίντ πριν καταλήξει στον Παναθηναϊκό.

Ο Κένεθ Φαρίντ είναι το πρόσωπο των ημερών στον Παναθηναϊκό και όχι άδικα με τις εμφανίσεις που έχει κάνει με Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης, παίζοντας σημαντικό ρόλο στο 2/2 που έκανε το «τριφύλλι» στην διαβολοβδομάδα... Οι εμφανίσεις του, όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, είναι τέτοιες που κάνουν τους «πράσινους» να τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση για την επιλογή που έκαναν, αλλά και να ευχαριστούν την τύχη...

Βλέπετε, ο 36χρονος σέντερ θα μπορούσε από το καλοκαίρι να βρίσκεται σε ομάδα της Euroleague και όχι στο πρωτάθλημα της Ταιβάν από όπου και τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Αυτό αποκάλυψε ο Έλληνας εκπρόσωπός του, Κώστας Παπαδάκης μιλώντας στο Metrosport.gr...

«Το καλοκαίρι υπήρξε ενδιαφέρον από ομάδες της Euroleague, όπως η Αναντολού Εφές, η Φενέρμπαχτσε, η Βίρτους Μπολόνια και η Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ ο GM της Μακάμπι τον ήθελε στην ομάδα, γιατί συνυπήρξαν στη Ρέτζιο Εμίλια, αλλά λόγω θρησκείας δεν προχώρησε η περίπτωσή του (σ.σ. είναι Μουσουλμάνος). Ωστόσο, το πιο σοβαρό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από τη Βίρτους Μπλόνια, αλλά δεν ευδοκίμησε και από σπόντα ο Φαρίντ ήταν εκτός Euroleague, μέχρι να καταλήξει στον Παναθηναϊκό», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όπως είπε, στην Ταιβάν έπαιρνε περισσότερα χρήματα: «Στην Ταϊβάν αμειβόταν περισσότερα χρήματα, είναι, όμως, άλλη η προοπτική να αγωνίζεσαι στο επίπεδο της Euroleague, άλλη ικανοποίηση για έναν παίκτη του επιπέδου του Φαρίντ να αγωνιστεί σε ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός. Παρά την ηλικία Φαρίντ είναι αξιόπιστος και σε αθλητικά-επίπεδο-. Εξάλλου δεν τον έχουν πάρει και τα χρόνια, τη στιγμή που κι' άλλοι παίκτες της ίδια ηλικίας αγωνίζονται στην Euroleague», ανέφερε αρχικά ο Κώστας Παπαδάκης».