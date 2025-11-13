«Ιπτάμενος» Κένεθ Φαρίντ, κάρφωσε πάνω στον Έντι Ταβάρες και ξεσήκωσε τον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για την 11η αγωνιστική της EuroLeague και στο πρώτο ημίχρονο οι «πράσινοι» έδειξαν την κυριαρχία τους απέναντι στη «Βασίλισσα».

Ο Κένεθ Φαρίντ έδειξε ήδη τα διαπίστευτήρια του απέναντι στην Παρί με το εκπληκτικό του ντεμπούτο με το «τριφύλλι» και συνέχισε το ίδιο δυναμικά κόντρα στη Ρεάλ χαρίζοντας το highlight της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, δύο λεπτά πριν τη διακοπή για την ανάπαυλα ο Φαρίντ κάρφωσε εμφατικά πάνω στο θηρίο, Έντι Ταβάρες. Το αποτέλεσμα; Ο «πράσινος» πάγκος δεν μπορούσε να το πιστέψει με τους παίκτες να πιάνουν το κεφάλι τους, ενώ επική ήταν η αντίδραση του Κώστα Σλούκα.