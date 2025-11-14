Αυτό είναι το συμβόλαιο του Φαρίντ: Οι αποδοχές, η χρονική διάρκεια και η οψιόν ανανέωσης

Ο Κένεθ Φαρίντ έκανε θόρυβο στη διπλή αγωνιστική της EuroLeague, και το Gazzetta παρουσιάζει τα δεδομένα σχετικά με τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Αμερικανό πρώην NBAer, ο οποίος ήταν κομβικός απέναντι στην Παρί και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κένεθ Φαρίντ ήταν κυρίαρχος στις αναμετρήσεις με την Παρί και τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Εργκίν Άταμαν να αναγνωρίζει σε αυτόν τα στοιχεία που έλειπαν μετά την απουσία του Ματίας Λεσόρ, αλλά και το πρόσφατο πρόβλημα με τον Ρισόν Χολμς, προσθέτοντας έναν αξιόπιστο σέντερ στη ρακέτα που φέρνει ενέργεια και μαχητικότητα.

«Στα τελευταία 3-4 παιχνίδια μας έλειπε ο… τερματοφύλακας. Ελπίζω ότι θα τον δούμε στο πρόσωπο του Φαρίντ», εξήγησε ο Άταμαν κατά την αναχώρηση της αποστολής για το Παρίσι. Ο Αμερικανός ψηλός τον δικαίωσε στα πρώτα δύο ματς που αγωνίστηκε στη EuroLeague, μετρώντας πέντε πτήσεις, 25 ώρες στο αεροπλάνο και 51 λεπτά στο παρκέ μέσα στο αδιανόητο εξαήμερό του στον Παναθηναϊκό AKTOR!

Η συμφωνία με τον Φαρίντ

Ο Φαρίντ μετράει 16.5 πόντους και 9 ριμπάουντ σε δύο συμμετοχές, μένοντας στο παρκέ για 25:53, με τον Παναθηναϊκό να αποκτά ξανά ένα σημείο αναφοράς στη μέχρι πρότινος «λαβωμένη» front line του. Στις τάξεις του Παναθηναϊκού περιμένουν να ξεκαθαρίσει το στάτους των Ρισόν Χολμς, Ομέρ Γιούρτσεβεν και το Gazzetta παρουσιάζει τα δεδομένα όσον αφορά το συμβόλαιο του Φαρίντ στο «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει συμβόλαιο διάρκειας δύο μηνών στον 35χρονο Αμερικανό, ο οποίος μετρά 496 συμμετοχές στο ΝΒΑ με τους Νάγκετς, τους Νετς και τους Ρόκετς. Η συμφωνία προβλέπει 100.000 δολάρια τον μήνα, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί οψιόν στο τέλος του διμήνου για να τον κρατήσει μέχρι το τέλος της σεζόν 2025/26.

Επιπλέον, οι «πράσινοι» κατέβαλαν 100.000 δολάρια ως buy-out για να τον βγάλουν από το συμβόλαιό του με την προηγούμενη ομάδα του στην Ταϊβάν.