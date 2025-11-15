Ο Ραζνάτοβιτς απάντησε στο ξέσπασμα του Ομπράντοβιτς: «Το 2005 οι παίκτες έμεναν έξω ως τις 5, τώρα ασχολούνται με τα κινητά τους»

Το ξέσπασμα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την κριτική προς τους παίκτες της Παρτίζαν, δεν άφησε ασχολίαστο ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, επαναφέροντας στο προσκήνιο μια συνέντευξη Τύπου από το 2005.

Τη δική του απάντηση στα σχόλια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, μέσω ανάρτησής του στο twitter. Συγκεκριμένα, μετά την ήττα της Παρτίζαν από τη Βιλερμπάν στη Λυών, ο Ομπράντοβιτς ήταν έξαλλος.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου για παίκτες που κοιτούν τα κινητά τους τηλέφωνα και δεν έχουν το μυαλό τους τσο παιχνίδι. «Ξεκινήσαμε τον αγώνα με απαράδεκτο τρόπο. Νομίζω ότι είναι ντροπιαστικό το πώς φαινόμασταν! Κάποιοι παίκτες θα έπρεπε να αναρωτηθούν γιατί συμβαίνει αυτό, και τόσος κόσμος έρχεται εδώ, όπως και σε άλλα μέρη, για να μας ακολουθήσει και να δει μια ομάδα που θα παλέψει και έχει την επιθυμία για τη νίκη. Οι λόγοι είναι απλοί, οι παίκτες δεν σκέφτονται το παιχνίδι. Όταν μπήκα στα αποδυτήρια, όλοι ήταν στα τηλέφωνά τους, συμπεριφερόμενοι ανώμαλα. Είμαι κάποιος που θα αναλάβει την ευθύνη, σε αυτή την κατάσταση δεν μπορώ να καταλάβω» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ομπράντοβιτς, λόγια που έφεραν και την απάντηση του Ραζνάτοβιτς μέσω tweet.

«Είμαι πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά και πραγματικά παρατηρώ ότι οι παίκτες έχουν αλλάξει πολύ. Έτσι, κάποιοι το 2005 ήταν εγωιστές και έμεναν έξω μέχρι τις 5 το πρωί, ενώ τώρα, το 2025, ασχολούνται αποκλειστικά με τα κινητά τους! Πάντα υπάρχουν κάποια προβλήματα μαζί τους» έγραψε ο γνωστός ατζέντης, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με... γελάκια.

Dugo sam u ovom poslu i bas primecujem da su se igraci prilicno promenili. Tako su neke 2005 bili egoisti i ostajali do 5 ujutru, a sada, 2025 se iskljucivo fokusiraju na mobilne telefone!

Uvek neki problemi sa njima😂😂😂 November 15, 2025

Η αναφορά του στο 2005 να έχει να κάνει πάλι με δηλώσεις του Ομπράντοβιτς. Όταν τότε, στον πρόωρο αποκλεισμό της Σερβίας από το EuroBasket που διοργάνωσε στη χώρα της, έχοντας βλέψεις για το χρυσό, ο Ζοτς είχε βγει δημόσια και έκανε αυστηρή κριτική, με σκληρά λόγια στους παίκτες του.