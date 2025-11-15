Η Παρτιζάν γνώρισε νέα ήττα στη EuroLeague, αυτή τη φορά από τη Βιλερμπάν με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να εκφράζει έντονη απογοήτευση για την εικόνα των παικτών του.

Η Βιλερμπάν επικράτησε της Παρτιζάν με 88-87 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Euroleague. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δείχνει να έχει χάσει τον ρυθμό της, με τη ρευστότητα και την πειθαρχία στο παιχνίδι να αποτελούν ζητούμενα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο κορυφαίος Σέρβος προπονητής δεν έκρυψε την απογοήτευσή του και άσκησε σκληρή κριτική στους παίκτες του, φανερώνοντας τον έντονο εκνευρισμό του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου: «Ξεκινήσαμε τον αγώνα με απαράδεκτο τρόπο. Νομίζω ότι είναι ντροπιαστικό το πώς φαινόμασταν! Κάποιοι παίκτες θα έπρεπε να αναρωτηθούν γιατί συμβαίνει αυτό, και τόσος κόσμος έρχεται εδώ, όπως και σε άλλα μέρη, για να μας ακολουθήσει και να δει μια ομάδα που θα παλέψει και έχει την επιθυμία για τη νίκη. Οι λόγοι είναι απλοί, οι παίκτες δεν σκέφτονται το παιχνίδι. Όταν μπήκα στα αποδυτήρια, όλοι ήταν στα τηλέφωνά τους, συμπεριφερόμενοι ανώμαλα. Είμαι κάποιος που θα αναλάβει την ευθύνη, σε αυτή την κατάσταση δεν μπορώ να καταλάβω».

Ο Ομπράντοβιτς συνέχισε με τον ίδιο αυστηρό τόνο: «Όταν μπήκα στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα, ήταν η ίδια εικόνα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα, δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Δεν έχω λόγια να περιγράψω πόσο άσχημα νιώθω και πόσο λυπάμαι επειδή δεν συνειδητοποιούν ότι κάποιος έρχεται για αυτούς».

Ο Σέρβος τεχνικός δεν έκρυψε ούτε την οργή του για την είσοδο των παικτών στο παιχνίδι: «Νομίζω ότι κάποιοι παίκτες θα έπρεπε να ντρέπονται για το πώς μπήκαν στο παιχνίδι». Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μάλιστα, είχε έντονο επεισόδιο με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ένταση στο στρατόπεδο της σερβικής ομάδας.

Η ήττα αυτή ήταν η πέμπτη στα τελευταία έξι παιχνίδια της EuroLeague για την Παρτιζάν, γεγονός που ενισχύει την πίεση στον Ομπράντοβιτς και καθιστά επιτακτική την ανάγκη για άμεση αντίδραση και αλλαγή προσέγγισης στα επόμενα παιχνίδια.