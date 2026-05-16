Ο Νικ Καλάθης γίνεται κάτοικος Θεσσαλονίκης, με τον ΠΑΟΚ να προχωρά σε μια σπουδαία μεταγραφή, κερδίζοντας την Παρτίζαν.

Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη ενόψει της νέας σεζόν και θέλει να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος. Η διοίκηση του Τέλη Μυστακίδη προχωρά σε μια σπουδαία μεταγραφή, αφού θα κάνει τον Νικ Καλάθη να επιστρέψει στην Ελλάδα μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κέρδισε την κούρσα από την Παρτίζαν για την υπογραφή του και ανεβάζει επίπεδο την περιφέρεια της με έναν εκ των κορυφαίων πασέρ στην ιστορία της Euroleague. Είναι στην κορυφή της λίστας με 2266 ασίστ, δείγμα της τεράστιας ποιότητας του και το τρόπου με τον οποίο διαβάζει την κάθε φάση.

Η Παρτίζαν έδινε στον Καλάθη μονοετές συμβόλαιο που άγγιζε τα 1.1 εκατ. ευρώ. Όμως ο Δικέφαλος του Βορρά κέρδισε τη μάχη εξαιτίας της διάρκειας του συμβολαίου σε συνδυασμό με το ποσό που φτάνει.

Ο ΠΑΟΚ λοιπόν δίνει στον Έλληνα γκαρντ ένα ποσό που αγγίζει τα 2 εκατ. ευρώ και έτσι τον φέρνει στην Θεσσαλονίκη.

Έπαιξε σε 402 ματς μέχρι τώρα στη Euroleague και είχε 8.5 πόντους, 5.6 ασίστ, 3.6 ριμπάουντ στα 25 λεπτά ανά αγώνα που πατούσε παρκέ.

Μετά τον Παναθηναϊκό (πήρε Euroleague), αγωνίστηκε σε Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Μονακό και Παρτίζαν. Πλέον ξανά στην Ελλάδα, αυτή τη φορά στον ΠΑΟΚ.