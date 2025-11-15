EuroLeague: Ομπράντοβιτς και Ταϊρίκ Τζόουνς είχαν έντονο επεισόδιο κατά τη διάρκεια του αγώνα
Η Βιλερμπάν επικράτησε της Παρτιζάν με 88-87 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Euroleague. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δείχνει να έχει χάσει τον ρυθμό της, με τη ρευστότητα και την πειθαρχία στο παιχνίδι να αποτελούν ζητούμενα.
Πέρα από την συνέντευξη Τύπου που ο Σέρβος τεχνικός εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του προς τη στάση των παικτών του, προηγήθηκε κι ένα σκηνικό που έχει προκαλέσει αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα, διαδραματίστηκε ένα έντονο επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον ίδιο και τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο με πολιτικά. Ο σέντερ της Παρτίζαν θέλησε να διαμαρτυρηθεί προς τους διαιτητές για μία φάση με τον κόουτς Ομπράντοβιτς να ξεσπά και να φωνάζει στον παίκτη του, ενώ δεν δέχτηκε και τη συγγνώμη του Τζόουνς μετά.
Δείτε το σκηνικό
Znaci istina je ipak da nije povreda #kkp#kkcz pic.twitter.com/oeXoLCbPPe— Erxa Czv (@ErxaCzv) November 14, 2025
