Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Μιλάνο από την Αρμάνι για την 11η αγωνιστική της Euroleague (14/11, 21:30) έχοντας ως στόχο το 2/2 στην διπλή αγωνιστική.

Ο νέος σοβαρός του Κίναν Έβανς έχει επισκιάσει τα πάντα στο «στρατόπεδο» του Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός γκαρντ στάθηκε και πάλι άτυχος καθώς ένα λεπτό μετά την επιστροφή του στα παρκέ της Euroleague υπέστη νέα ρήξη αχιλλείου τένοντα «παγώνοντας» τα χαμόγελα και τον ενθουσιασμό που επικρατούσαν έως εκείνο το σημείο.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν εύκολα της Ζάλγκιρις την περασμένη Τετάρτη ωστόσο η νίκη πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Αν και ενόψει του αγώνα στο Μιλάνο απέναντι στην Αρμάνι αυξήθηκε ακόμα περισσότερο το κίνητρο εντός των τειχών καθώς όλοι θέλουν να παίξουν και για τον Κίναν Έβανς.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Αρμάνι έχοντας έναν και μοναδικό στόχο. Να επιστρέψει από την Ιταλία έχοντας τη νίκη στις αποσκευές της αποστολής, με την οποία θα ολοκληρώσει την διπλή αγωνιστική με το απόλυτο 2/2. Στο Μιλάνο ταξίδεψε επίσης χωρίς τον Φρανκ Νιλικίνα ο οποίος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο ο οποίος του στέρησε και τη συμμετοχή στο ματς με την Ζάλγκιρις.

«Είναι ένας σοβαρός τραυματισμός για τον Κίναν. Συναισθηματικά μας σκότωσε, αλλά συνεχίζουμε. Θα κάνει την εγχείρηση του και την θεραπεία του. Ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να ψάξει λύσεις στα γκαρντ» ήταν το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον Έβανς τονίζοντας ότι ο Ολυμπιακός θα βγει στην αγορά για την απόκτηση παίκτη.

Με πολλά προβλήματα και η Αρμάνι καθώς είναι εκτός οι Νίμπο, Λεντέι και Λορέντζο Μπράουν, ενώ παραμένουν αμφίβολοι οι Σεστινα, Γκούντουριτς και Σιλντς.

Τζάμπολ στις 21:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Η 11η αγωνιστική

13/11

14/11

Ντουμπάι - Ζάλγκιρις (18:00)

Εφές - Μπάγερν Μονάχου (19:00)

Βιλερμπάν - Παρτίζαν (21:00)

Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια (21:30)

Αρμάνι - Ολυμπιακός (21:30)

Η Κατάταξη