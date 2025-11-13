Ολυμπιακός, Μπαρτζώκας για ενίσχυση: «Θα αναγκαστούμε να ψάξουμε λύσεις στα γκαρντ»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Μιλάνο, όπου θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι, για την 12η αγωνιστική της Euroleague, αναφρερόμενος φυσικά στον Κίναν Έβανς και στην ανάγκη ενίσχυσης της ομάδας.
Αναλυτικά
Για το πόσο δύσκολο είναι να πας παρακάτω και για την ενίσχυση: «Θέλει εκπαίδευση με τα χρόνια. Πάντα πρέπει να βλέπεις και τη θετική πλευρά. Έχουν πεθάνει παίκτες που είχα. Βλέπεις ότι είναι ένας σοβαρός τραυματισμός για τον Κίναν. Συναισθηματικά μας σκότωσε, αλλά συνεχίζουμε. Θα κάνει την εγχείρηση του και την θεραπεία του. Ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να ψάξει λύσεις στα γκαρντ. Υπάρχουν καλύτερα πράγματα από αυτό, υπάρχουν όμως και πολύ χειρότερα».
