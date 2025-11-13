Ο Γιώργος Μπαρτζώκας λίγο πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Μιλάνο μίλησε για την τραγική στιγμή του τραυματισμού του Κίναν Έβανς και την ανάγκη ενίσχυσης της ομάδας.

Αναλυτικά

Για το πόσο δύσκολο είναι να πας παρακάτω και για την ενίσχυση: «Θέλει εκπαίδευση με τα χρόνια. Πάντα πρέπει να βλέπεις και τη θετική πλευρά. Έχουν πεθάνει παίκτες που είχα. Βλέπεις ότι είναι ένας σοβαρός τραυματισμός για τον Κίναν. Συναισθηματικά μας σκότωσε, αλλά συνεχίζουμε. Θα κάνει την εγχείρηση του και την θεραπεία του. Ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να ψάξει λύσεις στα γκαρντ. Υπάρχουν καλύτερα πράγματα από αυτό, υπάρχουν όμως και πολύ χειρότερα».