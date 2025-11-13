Ο Ολυμπιακός εξετάζει την αγορά και τους παίκτες που έχουν προταθεί για τα γκαρντ, χωρίς να έχει καταλήξει σε κάποιο όνομα στην παρούσα φάση.

Ο Ολυμπιακός καλείται να κοιτάξει την επόμενη μέρα του και να συνέλθει από το σοκ του Κίναν Έβανς. Όσο δύσκολο κι αν φαντάζει αυτό, η καθημερινότητα των αθλητών αυτό προστάζει. Και η επόμενη ημέρα θα βρει τον Ολυμπιακό στην αγορά να αναζητά έναν παίκτη με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Στην θέση «1» ο Ολυμπιακός έχει πλέον τον Τόμας Γουόκαπ, τον Φρανκ Νιλικίνα και τον Σέιμπεν Λι, που όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι πλέι μέικερ. Άρα, είναι ξεκάθαρο πως χρειάζεται έναν παίκτη για να καλύψει και αριθμιτικά, αλλά και ποσοτικά την θέση.

Οι επιλογές που μπορούν πράγματι να ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα του Πειραιά είναι ελάχιστες και επί το πλείστον είναι είτε με συμβόλαιο, είτε με το μυαλό στο NBA. Ο Ολυμπιακός όμως καλείται να βρει την λύση από την πολύ φτωχή αγορά του Νοεμβρίου.

Και λέμε φτωχή γιατί αρχικά οι «κομμένοι» του NBA έχουν βρει ομάδα από τη μία, ενώ από την άλλοι οι ευρωπαϊκές ομάδες θα ζητήσουν ένα κάρο χρήματα για να αφήσουν ελεύθερο έναν παίκτη που ο Ολυμπιακός θα θεωρεί ότι μπορεί να τον βοηθήσει άμεσα και να κάνει την διαφορά στην θέση «1». Συν του ότι αν πρόκειται για μια ομάδα με βλέψεις να πετύχει κάποιους στόχους (είτε είναι κατάκτηση κάποιου τίτλου, είτε πρόκριση σε πλέι οφς), δεν θα είναι καθόλου εύκολο να «πουλήσει» στους φιλάθλους της πως θα αφήσει έναν πρωτοκλασσάτο παίκτη να φύγει. Άρα δεν είναι μόνο χρηματικά, που καλό θα ήταν να μην πληρώσει υπεραξία ο Ολυμπιακός, όσα χρήματα κι αν έχουν προς διάθεση οι Αγγελόπουλοι, αλλά και ουσιαστικά δύσκολο.

Από την άλλη και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ρίξει τις απαιτήσεις του και να πάρει την καλύτερη δυνατή περίπτωση. Τουλάχιστον έχει μπροστά του περίπου μια εβδομάδα για όλα αυτά. Προφανώς και δεν είναι μεγάλος χρόνος, όμως φαντάζει αρκετός για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να δουλέψει προς την σωστή κατεύθυνση.

Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός θέλει έναν παίκτη που θα έχει απειλή από μακριά και δημιουργία, καθώς δεν χρειάζεται ακόμη έναν σκόρερ, αλλά ένα πλέι μέικερ που θα μπορεί και να απειλήσει και να δημιουργήσει. Τονίζουμε την θέση πλέι μέικερ, καθώς ο Ολυμπιακός έχει ήδη αρκετούς στο «2» που μπορούν να βάλουν με άπειρους τρόπους την μπάλα στο καλάθι. Αυτό που χρειάζεται είναι ένας παίκτη που να μπορεί να απειλεί από μακριά από το «1», καθώς ήδη οι αντίπαλοι παίζουν με άνεση «under» και κάθε σκριν και ρισκάρουν το σουτ.

Συγκεκριμένο όνομα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Σίγουρα πολλοί θα έχουν ήδη προταθεί, όμως σε μέρα αγώνα και με ταξίδι θα είναι δύσκολο για το τεχνικό επιτελείο να διαλέξει. Τις επόμενες ημέρες όμως, ο Ολυμπιακός θα τελειώσει την υπόθεση θέλει δεν θέλει, καθώς η ανάγκη, όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, είναι άμεση. «Ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να ψάξει λύσεις στα γκαρντ», είπε. Και αυτό θα κάνει ο Ολυμπιακός, διότι πρέπει να κοιτάξει την επόμενη μέρα του…

