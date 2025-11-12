Ο Κίναν Έβανς τραυματίστηκε ένα λεπτό μετά την επιστροφή του στη EuroLeague με τις μνήμες να φέρνουν εικόνες από το παρελθόν.

Ο Κίναν Έβανς πάτησε παρκέ στη EuroLeague μετά από 580 μέρες φορώντας για πρώτη φορά τα ερυθρόλευκα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, όμως και πάλι στάθηκε άτυχος.

Συγκεκριμένα, μπόρεσε να αγωνιστεί μόλις για δύο λεπτά και ένα δευτερόλεπτο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις για τη 10η αγωνιστική, καθώς σωριάστηκε δείχνοντας να τραυματίστηκε σοβαρά σχεδόν μόλις πάτησε στο παρκέ!

So tough to watch 💔

Back from injury… and now this again.

November 12, 2025

Ο Αμερικανός γκαρντ έδειχνε να πονάει πιάνοντας τον αριστερό του αχίλλειο με τους φόβους για σοβαρό τραυματισμό να είναι υπαρκτοί, όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη flash interview.

Το 2023, ο Έβανς είχε σταθεί και πάλι άτυχος καθώς πέρασε την πρώτη δυσκολία στην καριέρα του, όταν υπέστη ρήξη στον δεξιό αχίλλειο τένοντα. Οι οιωνοί δεν είναι θετικοί για τον άτυχο γκαρντ που όπως και τότε έτσι και σήμερα (12/11) τραυματίστηκε από το δεύτερο λεπτό που πέρασε στο ματς.