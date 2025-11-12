Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετήθηκε για τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς στην επιστροφή του.

Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε τη Ζάλγκιρις με 95-78 για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague. Τα πάντα όμως πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, με όλο το ΣΕΦ να παγώνει από τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, που αποχώρησε από το παρκέ φωνάζοντας «no way» μόλις δύο λεπτά και ένα δευτερόλεπτο από την είσοδό του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης τοποθετήθηκε για την ατυχία του Αμερικανού γκαρντ.

Αναλυτικά

Για το αν έχει ενημέρωση: «Όχι, όχι, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Φαίνεται όμως ότι είναι σοβαρός τραυματισμός. Καλύτερα ας περίμενουμε λίγο μέχρι να έχουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων»