Ο Χέντο Τούρκογλου μίλησε για τον ημιτελικό του Final Four και έδωσε προβάδισμα στη Φενέρμπαχτσε έναντι του Ολυμπιακού.

Το Final Four της Euroleague βρίσκεται προ των πυλών, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο «Telekom Center Athens» από τις 22 έως και της 24 Μαΐου.

Στον πρώτο ημιτελικό (22/5, 18:00) ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε και ο Χέντο Τούρκογλου κατέθεσε την άποψή του για το «ματσάρισμα» των δύο ομάδων.

«Ο κόσμος θα είναι το μοναδικό πλεονέκτημα του Ολυμπιακού. Δε νομίζω πως θα επιβληθεί μπασκετικά. Για εμένα είναι η Φενέρμπαχτσε αυτή με το πλεονέκτημα λόγω συνέπειας στο παιχνίδι της» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του προέδρου της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ.

