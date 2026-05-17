Τούρκογλου για το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε: «Δεν νομίζω ότι μπορεί να της επιβληθεί μπασκετικά»
Το Final Four της Euroleague βρίσκεται προ των πυλών, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο «Telekom Center Athens» από τις 22 έως και της 24 Μαΐου.
Στον πρώτο ημιτελικό (22/5, 18:00) ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε και ο Χέντο Τούρκογλου κατέθεσε την άποψή του για το «ματσάρισμα» των δύο ομάδων.
«Ο κόσμος θα είναι το μοναδικό πλεονέκτημα του Ολυμπιακού. Δε νομίζω πως θα επιβληθεί μπασκετικά. Για εμένα είναι η Φενέρμπαχτσε αυτή με το πλεονέκτημα λόγω συνέπειας στο παιχνίδι της» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του προέδρου της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ.
Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα
🇹🇷 "Fenerbahçe Beko istikrarlı basketboluyla avantajlı"— HT Spor (@HTSpor) May 17, 2026
🎙️ Hidayet Türkoğlu: Olympiacos' un Fenerbahçe Beko’ya karşı tek avantajlı olacağı nokta seyirci avantajı olacak. Basketbol anlamında üstünlük kuracağını zannetmiyorum. Fenerbahçe Beko’yu istikrarlı basketbolu sayesinde… pic.twitter.com/tP3cJrffnD
