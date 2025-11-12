Ο Κίναν Έβανε έχει ταλαιπωρηθεί πολύ στην καριέρα του από τραυματισμούς και στάθηκε ξανά άτυχος στην επάνοδό του στη EuroLeague με τη φανέλα του Ολυμπιακού απέναντι στη Ζαλγκίρις,

Ο Κίναν Έβανς δεν είναι απλώς ένας ταλαντούχος γκαρντ, μαζί του κουβαλάει μία ιστορία τεράστιας ψυχικής δύναμης και επιμονής, καθώς η καριέρα του έχει σημαδευτεί από πολύ σοβαρούς τραυματισμούς.

Ο Αμερικανός γκαρντ πάτησε παρκέ στη EuroLeague μετά από 580 μέρες φορώντας για πρώτη φορά τα ερυθρόλευκα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, όμως και πάλι στάθηκε άτυχος. Συγκεκριμένα, μπόρεσε να αγωνιστεί μόλις για ένα λεπτό και 16 δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις για τη 10η αγωνιστική, καθώς σωριάστηκε δείχνοντας να τραυματίστηκε σοβάρα σχεδόν μόλις πάτησε παρκέ!

So tough to watch 💔

Back from injury… and now this again.

Stay strong, Keenan 🙏 pic.twitter.com/xLImbpSVau November 12, 2025

Ο Έβανς αποχώρησε υποβασταζόμενος λέγοντας «No way» (σ.σ. δηλαδή απίστευτο) στους συμπαίκτες του αδυνατώντας να πιστέψει αυτό που του συμβαίνει ξανά.

Το χρονικό της ατυχίας

5 Ιανουαρίου 2023: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία της καριέρας του ήρθε στις 5 Ιανουαρίου 2023, σε αγώνα κανονικής περιόδου της EuroLeague απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Ο Έβανς, που μέχρι τότε είχε ξεκινήσει τη σεζόν εντυπωσιακά με τη Ζαλγκίρις (15.9 πόντους, 3.2 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ, 1 κλέψιμο), υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα καθώς τραυματίστηκε μόλις στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Έβανς δεν τα παράτησε. Δούλεψε αδιάκοπα και στις 8 Σεπτεμβρίου 2023, οκτώ μήνες αργότερα, επέστρεψε σε φιλικό απέναντι στη Λιετκαμπέλις.

26 Μαΐου 2024: Η μοίρα, όμως, συνέχιζε να παίζει περίεργα παιχνίδια εναντίον του. Στις 26 Μαΐου 2024, κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού του λιθουανικού πρωταθλήματος ανάμεσα στη Ζαλγκίρις και τη Λιετκαμπέλις, ο Κίναν Έβανς σωριάστηκε ξανά στο παρκέ. Οι εκφράσεις στο πρόσωπό του και τα δάκρυα μιλούσαν μόνα τους και η διάγνωση ήταν κι αυτή σκληρή, καθώς υπέστη ρήξη επιγονατιδικού συνδέσμου. Το χρονικό διάστημα του τραυματισμού του συνέπεσε με τη συμφωνία του με τον Ολυμπιακό. Παρότι γνώριζε ότι ο παίκτης θα μείνει για καιρό εκτός δράσης, η ομάδα τίμησε τη δέσμευσή της και στάθηκε δίπλα της.

17 Σεπτεμβρίου 2025: Όταν όλα έδειχναν να μπαίνουν στη θέση τους, η ατυχία χτύπησε για τρίτη φορά. Στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, λίγες ημέρες πριν από το Super Cup και την πρεμιέρα της EuroLeague, ο Κίναν Έβανς υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στη δεξιά επιγονατίδα.

12 Νοεμβρίου 2025: Αυτό το σενάριο δεν το περίμενε κανείς... Στην επιστροφή του στην EuroLeague μετά από 580 μέρες, στο παιχνίδι απέναντι στη Ζαλγκίρις, την ομάδα που πίστεψε και πόνεσε μαζί του, ο Κίναν Έβανς τραυματίστηκε ξανά συγκλόνίζοντας άπαντες στο ΣΕΦ.