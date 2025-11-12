Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει μονάδα μέτρησης στην ατυχία, είμαστε πολύ στεναχωρημένοι»

Στον τραυματισμό του Κίναν Έβανς που φαίνεται πως είναι σοβαρός, στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αναφέροντας πως άπαντες στον Ολυμπιακό είναι βαθύτατα στεναχωρημένοι.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν είχε να πει πολλά, μετά το φινάλε της αναμέτρησης του Ολυμπιακού απέναντι στη Ζάλγκιρις για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague. Οι Πειραιώτες πήραν μια σημαντική νίκη, αλλά το μπάσκετ πέρασε σε δεύτερη μοίρα όταν ο Κίναν Έβανς τραυματίστηκε και αποχώρησε από το παρκέ, μετά από δύο λεπτά συμμετοχής.

Ο Μπαρτζώκας επανέλαβε πως ο τραυματισμός του φαίνεται σοβαρός και ότι άπαντες στον Ολυμπιακό είναι επηρεασμένοι από το σοκ.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Συγχαρητήρια στους παίκτες, τους φίλους μας, πολύ σημαντική νίκη για εμάς προφανώς. Νομίζω ήμασταν συμπαγής ειδικά στην άμυνα. Αν αφήσουμε εκτός το αμυντικό ριμπάουντ και την προσπάθειά μας σε αυτό. Αλλά σκοράραμε 95 πόντους απέναντι στην καλύτερη άμυνα, χωρίς κάποιο τρομερό ποσοστό στο τρίποντο. Και αυτό δείχνει και τις δυνατότητές μας. Για εμάς το επόμενο παιχνίδι έχει την ίδια σημαντικότητα με το σημερινό, συγχαρητήρια στη Ζάλγκιρις».

Για το πώς διαχειρίζεται μια ομάδα όλο αυτό με τον Έβανς: «Δεν υπάρχει μια μονάδα μέτρησης στην ατυχία, όλα είναι στη ζωή. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι, δεν μπορούμε να χαρούμε τη νίκη μας, μας επηρεάζει βαθύτατα. Δεν υπάρχουν περισσότερα λόγια, η ζωή προχωράει. Θα κοιτάξουμε το τελικό πόρισμα, φαίνεται σοβαρός ο τραυματισμός. Παραδέχομαι ότι «πάγωσε» η ατμόσφαιρα, συναισθηματικά μας πειράζει πολύ, είμαστε στεναχωρημένοι».