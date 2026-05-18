Σε... μήλον της έριδος εξελίσσεται ο Αζουόλας Τουμπέλις της Ζάλγκιρις Κάουνας, με ισραηλινό δημοσίευμα να βάζει γερά στο κόλπο τον Ολυμπιακό.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ άρχισε να σκέφτεται ήδη την επόμενη χρονιά μετά τον αποκλεισμό από το Final Four της Αθήνας στα Playoffs κόντρα στη Ρεάλ.

Ένας από τους παίκτες που έχει «κυκλώσει» και θέλει να εντάξει στο δυναμικό της είναι ο Αζουόλας Τουμπέλις της Ζάλγκιρις Κάουνας, αλλά σύμφωνα με το ισραηλινό «Sport 5» το φαβορί για να τον αποκτήσει είναι ο Ολυμπιακός!

Ο Λιθουανός φόργουορντ/σέντερ έχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 400.000 ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι αλλά όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα το οποίο και επικαλείται δικές του πηγές «ο Τουμπέλις έχει δεχθεί προσέγγιση από τη Χάποελ ωστόσο υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από αρκετές μεγάλες ομάδες της Euroleague. Όπως αναφέρεται, ο Τούμπελις διαθέτει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους μόλις 400.000 ευρώ για το καλοκαίρι του 2027, όμως ήδη από αυτό το καλοκαίρι αναμένονται προτάσεις και εκτιμάται ότι θα μπορούσε να παραχωρηθεί έναντι περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Παρά την επιθυμία της Χάποελ να τον αποκτήσει, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport 5, φαβορί για την υπογραφή του θεωρείται αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις μαζί του. Σε αυτή τη φάση, ο παίκτης δεν φαίνεται κοντά στη Χάποελ Τελ Αβίβ» ανέφερε χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Επιπλέον εξηγεί ότι μεταγραφικός στόχος της Χάποελ είναι ο Τρέι Λάιλς της Ρεάλ Μαδρίτης στον οποίο όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά έχει γίνει ήδη προσέγγιση από την ομάδα του Ισραήλ.