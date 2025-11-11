Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Παρί (22:00, Novasports Prime) και θέλει να επιστρέψει στις νίκες στη Euroleague.

Με νίκη θέλει να ξεκινήσει τη διαβολοβδομάδα ο Παναθηναϊκός και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague. Οι πράσινοι παίζουν στο Παρίσι κόντρα στην Παρί (22:00, Novasports Prime), ένα πολύ απαιτητικό ματς.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναχώρησε για το Παρίσι χωρίς τον Ομέρ Γιούρτσεβεν που έμεινε στην Αθήνα, ενώ 13 παίκτες συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για τον αγώνα με την Παρί, μεταξύ των οποίων και το τελευταίο απόκτημα, ο Κένεθ Φαρίντ. Μαζί και ο Ματίας Λεσόρ, όπως συνέβη και στο Βελιγράδι.

Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε λίγο πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για Παρίσι και δήλωσε έτοιμος. Ο Εργκίν Άταμαν αναφέρθηκε στα πλάνα για τον Αμερικανό ψηλό, αλλά και στη στήριξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός γκαρντ, Τι Τζέι Σορτς έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους της Παρί. Eκτός ο Στίβενς για τους Παριζιάνους, αμφίβολοι οι Ντοκοσί και Ουαταρά. Για τον Παναθηναϊκό off οι Λεσόρ, Χολμς, Τολιόπουλος και Γιούρτσεβεν.

Στο 5-4 ο Παναθηναϊκός, στο 4-5 η Παρί.

Το αποψινό πρόγραμμα