Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR Τι Τζέι Σορτς έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους της Παρί εν όψει του αγώνα της Τρίτης (11/11, 22:00) για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι έτοιμος για να αναμετρηθεί με την Παρί επί γαλλικού εδάφους την Τρίτη (11/11, 22:00) για τη 10η αγωνιστική της Euroleague και ο Τι Τζέι Σορτς επιστρέφει ως αντίπαλος για πρώτη φορά στο γήπεδο, όπου έκανε απίστευτα πράγματα στο παρκέ.

Ο Αμερικανός γκαρντ θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στους φίλους της Παρί μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας, πριν μπει στο γήπεδο με την «πράσινη» φανέλα.

«Πώς είστε φίλοι μου στο Παρίσι; Επιστρέφω στο Παρίσι στις 11 Νοεμβρίου για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ξέρω πως θα είναι ένα ξεχωριστό βράδυ. Τα συναισθήματα θα είναι πολλά. Ανυπομονώ να δω οικεία πρόσωπα. Εύχομαι να περάσουμε καλά κι ανυπομονώ να σας δω ξανά. Τα λέμε σύντομα» δήλωσε ο Τι Τζέι Σορτς, που σίγουρα θα αισθάνεται οικεία σ’ ένα γήπεδο, όπου πραγματοποίησε μεγάλες εμφανίσεις και «εκτόξευσε» στα ύψη τη μετοχή του στο χρηματιστήριο του μπάσκετ.

