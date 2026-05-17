Μύκονος - Παναθηναϊκός 76-90: Τα highlights της νίκης των «πρασίνων»
Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει της Μυκόνου στην Άνω Μερά με 90-76 και να εξασφαλίσει με 2-0 νίκες τη πρόκριση στα ημιτελικά της Stoiximann GBL.
Ο Εργκίν Άταμαν είδε τέσσερις παίκτες να είναι «διψήφιοι» και να κάνουν την (μεγαλύτερη) διαφορά στην αναμέτρηση.
Συγκεκριμένα οι Ματίας Λεσόρ και Ντίνος Μήτογλου ήταν οι πρώτοι σκόρερ των «πρασίνων» σημειώνοντας από 18 πόντους ο καθένας, ενώ ακολούθησαν σε απόδοση οι Ρογκαβόπουλος (16π.) και Σορτς (15π.)
Δείτε τα highlights από το Game 2 και τη πρόκριση του Παναθηναϊκού
