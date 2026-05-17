Λεσόρ: Έδωσε χαρά σε φίλο του Παναθηναϊκού στη Μύκονο χαρίζοντας τη φανέλα του
Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Μύκονο με 90-76 για το 2-0 στη σειρά και τη πρόκριση στα ημιτελικά της Stoiximan GBL, ο Ματίας Λεσόρ εμφανίστηκε φορώντας t-shirt της «Θύρας 13».
Μάλιστα θέλησε να χαρίσει το χαμόγελο σε φίλο του Παναθηναϊκού στο νησί των ανέμων, στον οποίο και χάρισε τη φανέλα του, ενώ στη συνέχεια φωτογραφήθηκε και μαζί του.
Δείτε την σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR
Ο Ματίας Λεσόρ έδωσε χαρά σε ένα μικρό φίλαθλο της ομάδας μας, χαρίζοντάς του την εμφάνισή του! 💚☘️#paobcaktor pic.twitter.com/s4gwWwedho— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 17, 2026
