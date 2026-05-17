Ο Ματίας Λεσόρ χάρισε χαρά σε φίλο της ομάδας χαρίζοντάς του τη φανέλα του αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στη Μύκονο.

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Μύκονο με 90-76 για το 2-0 στη σειρά και τη πρόκριση στα ημιτελικά της Stoiximan GBL, ο Ματίας Λεσόρ εμφανίστηκε φορώντας t-shirt της «Θύρας 13».

Μάλιστα θέλησε να χαρίσει το χαμόγελο σε φίλο του Παναθηναϊκού στο νησί των ανέμων, στον οποίο και χάρισε τη φανέλα του, ενώ στη συνέχεια φωτογραφήθηκε και μαζί του.

