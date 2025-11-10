Φαρίντ: «Πάντα είμαι έτοιμος να παίξω»

Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε λίγο πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για Παρίσι, ενόψει του παιχνιδιού με την Παρί για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (10/11) για το Παρίσι, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρί για την 10η αγωνιστική της Euroleague, με τον Κένεθ Φαρίντ στις δηλώσεις του να στέκεται στον τρόπο του παιχνιδιού της Euroleague και να δηλώνει έτοιμος να παίξει.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πάντα είμαι έτοιμος να παίξω. Αγαπώ το μπάσκετ. Προσπαθώ να μένω πάντα έτοιμος σε όποια συνθήκη και αν είναι και όταν χρειαστεί είμαι έτοιμος να παίξω.

Έβλεπα Εuroleague και κυρίως έβλεπα τους παλιούς μου συμπαίκτες όπως τον Χουάντσο και τον Χεζόνια. Και βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί και συνεχόμενα παιχνίδια και είπα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά για μένα είναι μία ευκαιρία.

Έτσι είναι το μπάσκετ. Τα παιχνίδια δεν είναι κάθε μέρα, οπότε έχεις την ευλογία να έχεις μια μέρα ξεκούρασης. Έχεις την ευκαιρία να ξεκουραστείς και να προετοιμαστείς πριν από κάθε παιχνίδι και είναι και είναι στα πρότυπα του ΝΒΑ.

Είναι μία δοκιμασία, αλλά αυτός είναι και ο λόγος που ήρθα, δεν ανησυχώ τόσο πολύ για τον εαυτό μου και το πόσα λεπτά θα μου δοθούν στο παρκέ. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μπω στο παρκέ και να δείξω ότι είμαι ικανός για αυτό το επίπεδο και ότι ακόμα το έχω στην Euroleague παρά τα 35 προς τα 36 χρόνια μου».