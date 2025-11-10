Παναθηναϊκός: Χωρίς Γιούρτσεβεν «πέταξε» για Παρίσι, αλλά με Φαρίντ
Απόντος του Ομέρ Γιούρτσεβεν αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR για το Παρίσι, όπου θα δοθεί το πρώτο παιχνίδι με την Παρί από την διπλή αγωνιστική της Euroleague.
Ο Τούρκος σέντερ δεν είναι ακόμη έτοιμος από την θλάση που τον ταλαιπωρεί και έμεινε στην Αθήνα για να συνεχίσει το πρόγραμμα αποκατάστασης και πλέον η κατάσταση του θα επαναξιολογηθεί για την αναμέτρηση της Πέμπτης (13/11, 21:45) με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.
Κανονικά στην αποστολή για τη Γαλλία βρέθηκε ο Κένεθ Φαρίντ και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, που θα είναι κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR «πέταξε» με 13 παίκτες για το Παρίσι, με τον Ματίας Λεσόρ να ακολουθεί την ομάδα, όπως έπραξε και στο Βελιγράδι για τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα.
Δείτε ΕπίσηςΕφές: Off για 4-6 εβδομάδες ο Ντόζιερ
Οι «πράσινοι» στην αναμέτρηση του ελληνικού πρωταθλήματος με το Περιστέρι έδειξαν σημάδια βελτίωσης σε άμυνα και επιθετική λειτουργία και αυτά τα στοιχεία θέλει να αξιοποιήσει ο Τούρκος τεχνικός, προκειμένου να φτάσει το «τριφύλλι» στη νίκη απέναντι σ’ έναν αντίπαλο που θέλει μεγάλη προσοχή.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.