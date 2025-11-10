Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναχώρησε για το Παρίσι χωρίς τον Ομέρ Γιούρτσεβεν που έμεινε στην Αθήνα, ενώ 13 παίκτες συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για τον αγώνα με την Παρί, μεταξύ των οποίων και το τελευταίο απόκτημα, ο Κένεθ Φαρίντ. Μαζί και ο Ματίας Λεσόρ, όπως συνέβη και στο Βελιγράδι.

Απόντος του Ομέρ Γιούρτσεβεν αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR για το Παρίσι, όπου θα δοθεί το πρώτο παιχνίδι με την Παρί από την διπλή αγωνιστική της Euroleague.

Ο Τούρκος σέντερ δεν είναι ακόμη έτοιμος από την θλάση που τον ταλαιπωρεί και έμεινε στην Αθήνα για να συνεχίσει το πρόγραμμα αποκατάστασης και πλέον η κατάσταση του θα επαναξιολογηθεί για την αναμέτρηση της Πέμπτης (13/11, 21:45) με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Κανονικά στην αποστολή για τη Γαλλία βρέθηκε ο Κένεθ Φαρίντ και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, που θα είναι κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR «πέταξε» με 13 παίκτες για το Παρίσι, με τον Ματίας Λεσόρ να ακολουθεί την ομάδα, όπως έπραξε και στο Βελιγράδι για τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα.

Οι «πράσινοι» στην αναμέτρηση του ελληνικού πρωταθλήματος με το Περιστέρι έδειξαν σημάδια βελτίωσης σε άμυνα και επιθετική λειτουργία και αυτά τα στοιχεία θέλει να αξιοποιήσει ο Τούρκος τεχνικός, προκειμένου να φτάσει το «τριφύλλι» στη νίκη απέναντι σ’ έναν αντίπαλο που θέλει μεγάλη προσοχή.