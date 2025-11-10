Ξεκάθαρος ο Άταμαν για τον Φαρίντ: «Θα προσπαθήσουμε να του δώσουμε 15-20 λεπτά»

Ο Κένεθ Φαρίντ ακολούθησε την αποστολή του Παναθηναϊκού για τις εκτός έδρας αναμετρήσεις με την Παρί (11/11, 22:00) και τη Ρεάλ Μαδρίτης (13/11, 21:45), με τον Εργκίν Άταμαν να αναφέρεται στα πλάνα για τον Αμερικανό ψηλό, αλλά και στη στήριξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ο Παναθηναϊκός στρέφεται στη διπλή αγωνιστική της EuroLeague, με τις εκτός έδρας αναμετρήσεις απέναντι στην Παρί (11/11, 22:00) και τη Ρεάλ Μαδρίτης (13/11, 21:45). Ο προπονητής των «πράσινων», Εργκίν Άταμαν, στάθηκε στο πρώτο ματς με τους Γάλλους και ανέλυσε τα στοιχεία του αντιπάλου.

«Έχουμε μπροστά μας τη διπλή αγωνιστική, όπου θα αντιμετωπίσουμε δύο ομάδες με εντελώς διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Η Παρί είναι μια ομάδα που της αρέσει να τρέχει στο γήπεδο. Στην πραγματικότητα παίζει με τον ίδιο τρόπο όπως και πέρσι, με τους Ίφι και Ρόμπινσον να ηγούνται. Επιτίθενται στα πρώτα δέκα δευτερόλεπτα, βρίσκουν σκορ στον αιφνιδιασμό και σουτάρουν γρήγορα. Είναι μια πολύ αθλητική ομάδα, που παίζει επιθετική άμυνα σε όλο το γήπεδο. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να περιορίσουμε τους αιφνιδιασμούς τους και, στην επίθεση, να δείξουμε την ικανότητά μας» εξήγησε ο Άταμαν.

Αναφορικά με τον Κένεθ Φαρίντ και το αν είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ο Εργκίν Άταμαν ανέφερε: «Μόλις επιστρέψαμε από την προπόνηση. Ο Φαρίντ προπονήθηκε μαζί μας, ήταν ουσιαστικά η μοναδική ομαδική προπόνηση που κάναμε πριν από το ταξίδι. Ωστόσο, είναι πολύ έμπειρος παίκτης. Από την πρώτη στιγμή έδειξε πράγματα, είναι ενεργός, έχει αυτοπεποίθηση και είναι ακριβώς ο τύπος του παίκτη που μας έλειπε σε αυτή τη φάση. Χωρίς καθαρό σέντερ είναι δύσκολο να παίξεις μπάσκετ, οπότε σίγουρα θα προσπαθήσουμε να του δώσουμε χρόνο συμμετοχής, γύρω στα 15 με 20 λεπτά. Θα μοιραστεί τον χρόνο στη ρακέτα με τον Μήτογλου και τον Κουζέλογλου».

Και πρόσθεσε: «Στα τελευταία 3-4 παιχνίδια μας έλειψε ο… τερματοφύλακας. Ελπίζω ότι θα τον δούμε στο πρόσωπο του Φαρίντ. Ίσως έχουμε καλά νέα και με τον Χολμς, πιθανόν σε 1-2 εβδομάδες να επιστρέψει, το ίδιο και ο Γιούρτσεβεν. Θα το δούμε. Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το στάτους των Χολμς και Γιούρτσεβεν πριν βγούμε στην αγορά για ακόμα έναν παίκτη».

Όσο για το αν είναι must win παιχνίδια, είπε: «Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το 2/2. Σίγουρα όμως πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά ματς. Για εμάς το πιο σημαντικό είναι να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι με την Παρί».

Σε ερώτηση για τη στήριξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Εργκίν Άταμαν τόνισε: «Με τον Γιαννακόπουλο υπάρχει πάντα αμοιβαία εμπιστοσύνη. Προσωπικά, δεν διαβάζω τα social media. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στηρίζει πάντα την ομάδα και συνολικά το ελληνικό μπάσκετ, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τα τελευταία δύο χρόνια κάναμε ό,τι ήταν εφικτό. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Φέτος πρέπει να είμαστε καλύτεροι. Δεν θέλουμε απλώς να κερδίσουμε 1-2-3 παιχνίδια, αλλά να πετύχουμε τους μεγάλους στόχους μας».