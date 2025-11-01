Ολυμπιακός: Οι σφιγμένες γροθιές του Μπαρτζώκα και το πάθος των παικτών των «ερυθρολεύκων»
Ο Ολυμπιακός πέτυχε μία πολύ σημαντική νίκη απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, για την 8η αγωνιστική της EuroLeague. Μία νίκη που ήρθε με τρομερή προσπάθεια στην άμυνα, σε ένα ματς γεμάτο ένταση και στις δύο πλευρές του παρκέ.
Και έτσι, έδωσε αφορμή για ξέσπασμα μετά την πίεση του αγώνα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έσφιξε τις γροθιές του μετά το φινάλε της αναμέτρησης, κατευθυνόμενος στο κέντρο του γηπέδου.
Σε ένα παιχνίδι που άπαντες κατέθεσαν... ιερό πάθος στο παρκέ, όπως φαίνεται από την παρακάμερα της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, με τις αντιδράσεις των Σάσα Βεζένκοβ, Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ.
Η παρακάμερα του Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ
