Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat ρίχνει αναλυτική ματιά στα πεπραγμένα του Βασίλιε Μίτσιτς και το πώς ο Ολυμπιακός τον «κλείδωσε» για να πανηγυρίσει τη νίκη απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης της 8ης αγωνιστικής στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το τι έπρεπε να κάνει ο Ολυμπιακός ήταν δεδομένο. Απέναντί του θα έβρισκε τη Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία στις πρώτες επτά αγωνιστικές ήταν η καλύτερη επίθεση της λίγκας με βάση το Offensive Rating και η πιο εύστοχη ομάδα της λίγκας με βάση το True Shooting %.

Το να κερδίζεις, λοιπόν, αυτήν την ομάδα μέσω της άμυνάς σου λέει από μόνο του πολλά. Ακόμα και αν το παιχνίδι από πλευράς ποιότητας δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Φυσικά για να το πετύχει αυτό ο Ολυμπιακός, έπρεπε να σταματήσει τον κινητήριο μοχλό των Ισραηλινών.

Ο λόγος φυσικά για τον Βασίλιε Μίτσιτς. Ο Σέρβος σούπερ σταρ τα βρήκε... σκούρα με την άμυνα του Ολυμπιακού και αν ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 πόντους, το οφείλει στα δύο σουτ που πέτυχε λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης, όταν και έφερε ξανά το ματς στην ισοπαλία, μετά το +6 του Ολυμπιακού.

Στο τέλος, όμως, έγινε μοιραίος, αφού σε δύο διαδοχικές κατοχές, ο Τόμας Γουόκαπ πέτυχε ένα κλέψιμο πάνω του και κέρδισε το επιθετικό φάουλ που άλλαξε τη ροή των κατοχών, μην επιτρέποντας στη Χάποελ να βρει ένα σουτ νίκης.

Η άμυνα του Ολυμπιακού στον Μίτσιτς

Δεν είναι μονάχα ο Γουόκαπ, βέβαια, που έκανε τρομερή δουλειά πάνω στον Μίτσιτς. Είναι γνωστό πως ο γκαρντ των Πειραιωτών έχει τρομερή ικανότητα να «σπάει» τα σκριν και να κυνηγάει αντιπάλους σα... σκιά.

Το shot chart του Μίτσιτς στο ΣΕΦ

Πράγμα που φυσικά έκανε και πάνω στον Μίτσιτς, για να του κάνει τη ζωή δύσκολη σε κάθε ευκαιρία. Καθόλου τυχαία, ο Μίτσιτς βρήκε μονάχα δύο uncontested shots σε όλη την αναμέτρηση.

Έναν τέτοιο παίκτη, όμως, δεν τον σταματάς μονάχα κατά μόνας. Οι ψηλοί του Ολυμπιακού, ανεξαιρέτως έκαναν πολύ καλή δουλειά στο hedge out. Με η διαφορά να κάνει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος φυσικά δε θα έβγαινε να κυνηγήσει ψηλά τον Μίτσιτς, αλλά έκλεισε κάθε διάδρομο πάσας.

Το jump to the ball του Τάισον Γουόρντ στον Βασίλιε Μίτσιτς

Ο Σέρβος ψηλός του Ολυμπιακού ήταν καθοριστικός στο να απενεργοποιήσει το pick n' roll της Χάποελ, αφού όρθωσε ανάστημα και δεν επέτρεψε στον συμπατριώτη του να δει γωνίες πάσας και φυσικά να εκτελέσει.

Η διαφορά του Μίτσιτς στο ΣΕΦ

Κάτι που προφανώς είχε αντίκτυπο και στα νούμερά του. Άλλωστε και ο ίδιος ο Δημήτρης Ιτούδης είχε διαγνώσει την κακή βραδιά στην οποία τον ανάγκασε η άμυνα του Ολυμπιακού, αφήνοντάς τον εκτός για μεγάλο διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο.

Όταν επέστρεψε δίπλα στους Τζόουνς και Μπράιαντ, ήταν για να πάρει τις εκτελέσεις με την κλάση του.

Οι 10 πόντοι του με 3/13 εντός παιδιάς και 3 ασίστ για 4 λάθη, είναι αρκετοί για να μαρτυρήσουν την εικόνα του αγώνα. Στις επτά πρώτες αγωνιστικές μετρούσε 15.6 πόντους σε συνδυασμό με 9 που προερχόταν από τις ασίστ του. Ο Ολυμπιακός τον κράτησε στους 10, μαζί με 7 από τις ασίστ.

Με τη μεγάλη διαφορά να φαίνεται στις εκτελέσεις του. Ο Μίτσιτς μετρούσε 1.16 πόντους ανά κατοχή στις εκτελέσεις μετά το PnR, ενώ απέναντι στους Πειραιώτες είχε 0.45 αντίστοιχα. Με 5 πόντους σε 11 κατοχές, κάτι που δείχνει το πόσο δύσκολη του έκανε τη ζωή η «ερυθρόλευκη» άμυνα.