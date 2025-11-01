Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Το αμυντικό φίλτρο και το μεγάλο ερωτηματικό!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας πιστεύει ότι η 3η «διαβολοβδομάδα» κατέδειξε τον μακρύ δρόμο που έχουν να διανύσουν οι «αιώνιοι αντίπαλοι» για να αποκτήσουν διάρκεια στην απόδοσή τους και αν το κοινό στοιχείο είναι τα πολλά περιθώρια βελτίωσης, η μεγάλη διαφορά έγκειται στο αμυντικό φίλτρο που ξεχειλίζει στον Πειραιά.

Στα περυσινά δεδομένα των 18 ομάδων και των 34 αγωνιστικών στην regular season, το δείγμα των 8 αγωνιστικών που θα ισοδυναμούσε σχεδόν με το 1/4 της κανονικής περιόδου (23,5%), θα μας παρείχε μία σχετική ασφάλεια για να βγάλουμε, έστω, μερικά πρώιμα συμπεράσματα ως προς το τι θα δούμε στην συνέχεια.

Φέτος, με τις δύο επιπλέον «διαβολοβδομάδες» (απόρροια της αύξησης των ομάδων αλλά και της προσπάθειας να χωρέσει το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου μέσα σε διάστημα 6,5 μηνών), τα πράγματα είναι σαφώς πιο ρευστά και αυτό οφείλεται σε δύο παραμέτρους...

Πρώτον στην μεγαλύτερη συχνότητα με την οποία διεξάγονται οι αγώνες (εν μέσω μετακινήσεων και εγχώριων υποχρεώσεων), με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμη λιγότερος χρόνος για προπόνηση και ξεκούραση και δεύτερον στο ότι σχεδόν οι μισοί παίκτες που αγωνίζονται στην Euroleague, προέρχονται από έναν non-stop καλοκαίρι (λόγω Εθνικών ομάδων), με αποτέλεσμα να έχουν συχνά σκαμπανεβάσματα και να παρουσιάζονται μακριά από τα standards τους.

Ίσως να μην είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι οι τρεις ομάδες που, αυτή την στιγμή, βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας (Ζάλγκιρις, Χάποελ και Ερυθρός Αστέρας με ρεκόρ 6-2), «επλήγησαν» λιγότερο από το Eurobasket, από την άποψη ότι καμία τους δεν είχε περισσότερους από τρεις διεθνείς.

Οι τρεις από τις ομάδες που διεκδίκησαν το περσινό τρόπαιο στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι (Μονακό, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός), έχουν από μία νίκη λιγότερο (ρεκόρ 5-3) , ενώ η πρωταθλήτρια Ευρώπης (Φενερμπαχτσέ) αποτελεί την έως τώρα αρνητική έκπληξη της διοργάνωσης και βρίσκεται στην 16η θέση (με 3 νίκες και 5 ήττες).

Για τις δικές μας ομάδες, που έχουν από τα πιο ποιοτικά ρόστερ, «μπαρουτοκπνισμένους» προπονητές και περισσή τεχνογνωσία, το μόνο σίγουρο ότι δεν χρειάζεται ο παραμικρός πανικός.

Και πέρυσι, άλλωστε, μετά την 8η αγωνιστική είχαν τον ίδιο απολογισμό: 5 νίκες και 3 ήττες και τερμάτισαν στην 1η και την 3η θέση της τελικής κατάταξης με πλεονέκτημα έδρας για τα playoffs.

To μόνο που απαιτείται είναι υπομονή και σωστή διαχείριση των “takeaways” που προκύπτουν μετά από κάθε παιχνίδι...

Ολυμπιακός: Έχει μακρύ δρόμο αλλά εφόδιο την άμυνα

Αν το ματς με την Χάποελ μας έκανε σε κάτι σοφότερους για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και για το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» αξίζουν credit, αυτό είναι η τεράστια αντίδραση που έβγαλαν στην άμυνα, μετά την ανασταλτικά χειρότερη εφετινή τους εμφάνιση στο Φάληρο.

Από τους 55 πόντους που δέχτηκαν στο 2ο μέρος στην ήττα από την Μονακό με 87-92, οι Πειραιώτες «κατέβασαν» την πιο παραγωγική επίθεση (μ.ο. 93,0 πόντους) της EL στους 58 (!) και ανάγκασαν την πιο εύστοχη ομάδα εντός πεδιάς (52,4%) σε 22/60 σουτ (36,6%).

Το συγκεκριμένο επίτευγμα καταδεικνύει τον χαρακτήρα των παικτών και την ολική επαναφορά στις εργοστασιακές αμυντικές ρυθμίσεις που καθορίζουν την αγωνιστική ταυτότητα των πρωταθλητών, ανεξαρτήτως του αν συνδυάστηκε και με το αποτέλεσμα.

Ο Ολυμπιακός μετέτρεψε το ματς σε «σκυλομαχία» (62-58), που θύμισε Game 5 σε σειρά playoffs και έδωσε στην πολλά υποσχόμενη Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη, ένα αμυντικό μάθημα που θα της είναι πολύ χρήσιμο στην προσπάθειά της να είναι παρούσα στην post season.

Άξια αναφοράς είναι η ένταση και το physicality που εξέπεμψαν οι γηπεδούχοι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και η «αίσθηση του κατεπείγοντος» την οποία αγκάλιασε όλο το γήπεδο! Λες και ήταν το ματς της χρονιάς!

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα πρώτα 11’43” του 2ου μέρους, οι φιλοξενούμενοι σκόραραν μόλις 4 πόντους με 2/17 σουτ και υπέπεσαν σε 6 λάθη!

Παρά την απελπιστική αστοχία του (3π. με 1/11 σουτ), ο Φουρνιέ «κέρδισε» και τα 33 λεπτά που έπαιξε χάρη στην δημιουργία, το πάθος και την αμυντική αυτοθυσία που κατέθεσε, ενώ αξιοσημείωτη είναι η αναβάθμιση που προσδίδει στην εφετινή εικόνα της ομάδας, ο ρόλος του Μιλουτίνοφ και του Ντόρσεϊ.

Αν ο Ολυμπιακός αγκαλιάσει με μεγαλύτερη συνέπεια την «σκληράδα» με την οποία είναι ικανός να παίζει στην άμυνα (4ος με μ.ο. 81,1π.) και στο πρόσωπο του Έβανς βρει τον two-way guard που λείπει από το παιχνίδι του, τότε μέχρι τον Δεκέμβριο θα παίζει σε πολύ υψηλότερο επίπεδο.

Παναθηναϊκός: Η έλλειψη σκληράδας και το μεγάλο ερωτηματικό

Όσοι πιστεύουν ότι φέτος έχει ίσως το πιο ταλαντούχο ρόστερ στην ιστορία του, ίσως να μην έχουν άδικο. Στην πλήρη της έκδοση, η ομάδα έχει ό,τι χρειάζεται για να κυριαρχήσει στο σύγχρονο μπάσκετ. Μέγεθος, αθλητικότητα, εμπειρία, πολύ ποιοτικά guard, μεγάλο βάθος στο “3” και έναν δεινό «εκτελεστή», που όμοιό του έχουμε να δούμε χρόνια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ωστόσο, η μέχρι τώρα εικόνα του «τριφυλλιού» – αν εξαιρέσουμε το εντυπωσιακό πρόσωπο στο ματς της Κωνσταντινούπολη και τον θρίαμβο επί της Εφές – παραπέμπει σε ένα σύνολο που παίζει στο 55%-60% και αγκομαχεί μέχρι να κερδίσει.

Δεν είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ελαφρυντικά και δικαιολογίες για αυτή την έως τώρα πολύ μέτρια εικόνα των «πρασίνων», όπως η σχεδόν ανύπαρκτη προετοιμασία και η μεγάλη ατυχία με τους τραυματισμούς (ειδικά του Χολμς).

Σε αυτό το επίπεδο, όμως και με τους στόχους γύρω από τους οποίους «χτίζεται» κάθε χρόνο ο Παναθηναϊκός, δεν επιτρέπεται αυτή η απάθεια που παρουσιάζει στην άμυνα και η έλλειψη σκληράδα και ενέργειας που χαρακτηρίζει τους παίκτες του στα μετόπισθεν!

Μετά από 8 αγώνες, ο «επτάστερος» έχει το 15ο μέσο παθητικό στην διοργάνωση με με 87,6 πόντους ανά αγώνα, έχοντας δεχθεί κάτω από 80 πόντους μόλις μία φορά και αυτό στην πρεμιέρα εντός έδρας (79), από την Μπάγερν που έχει την 2η χειρότερη επίθεση (μ.ο. 78,7π.).

Αυξανόμενο προβληματισμό, προϊόντος του χρόνου, όμως, προκαλεί η έλλειψη αγωνιστικής ταυτότητας που χαρακτηρίζει τον Παναθηναϊκό. Η επίθεση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ατομικό ταλέντο και τις ατομικές ενέργειες του Ναν και του Όσμαν, ενώ οι συνεργασίες σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην 5η θέση (μ.ο. 19,4 ασίστ) που έχει η ομάδα στην στατιστική κατηγορία που αποτυπώνει την δημιουργία.

Ακόμη πιο ανησυχητικό, όμως, είναι το συνεχιζόμενο «σκωτσέζικο ντους» στο οποίο παραπέμπει από παιχνίδι σε παιχνίδι, η εικόνα και ο τρόπος χρησιμοποίησης του Τι Τζέι Σορτς. Ο 27χρονος βραχύσωμος Αμερικανός point-guard, που έβγαλε μάτια πέρυσι με την Παρί, αποτέλεσε την περασμένη άνοιξη τον διακαή πόθο του Εργκίν Αταμάν.

Αν και τα ερωτηματικά που τέθηκαν γύρω από το αν ο Σορτς μπορεί να κολλήσει στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού δίπλα σε Ναν, Σλούκα και Γκραντ, ήταν πολλά κι εύλογα (είδαμε όλοι τι έγινε πέρυσι με τον Λορέντζο Μπράουν), ο σεβασμός στην πορεία, το παρελθόν και τις επιτυχίες του Άταμαν με ανάλογα σχήματα στην Εφές, προκάλεσαν μία ασφάλεια.

Μετά από 8 αγώνες, όμως και ειδικά μετά τον non-show του νεοαποκτηθέντος playmaker απέναντι στην Μονακό, χωρίς να έχει εκείνος την μεγαλύτερη ευθύνη, είναι ξεκάθαρο ότι στενεύει τον κλοιό γύρω από τον 59χρονο Τούρκο τεχνικό, ώστε να του βρει τον ρόλο που του ταιριάζει και θα τον καταστήσει χρήσιμο.

Όσο ο Σορτς βολοδέρνει στο παρκέ (στο Μόντε Κάρλο έμεινε στο μηδέν σχεδόν σε όλα, πατώντας για μόλις 10 λεπτά στο παρκέ) χωρίς να υπάρχει πλάνο για να δώσει πράγματα στον Παναθηναϊκό, με την δημιουργική του ευχέρεια και την ικανότητα που έχει στο transition, τόσο η επιθετική λειτουργία της ομάδας θα παραμένει στατική και θα εξαρτάται αποκλειστικά από την βραδιά του Ναν. Κι αν δεν βελτιωθεί άμεσα και η ανασταλτική εικόνα, το αγωνιστικό πρόβλημα θα διογκώνεται.

Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι ο Άταμαν βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι αποφάσεων, μέσα από τις οποίες θα καταστήσει την ομάδα του πιο σκληρή πίσω και λιγότερο προβλέψιμη μπροστά, ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει το πιο ποιοτικό ρόστερ που είχε ποτέ στην διάθεσή του.

Υγ.: Την δεδομένη χρονική στιγμή, η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη μοιάζει ως η πιο ομάδα Final 4!