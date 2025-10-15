Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν σήμερα, Τετάρτη (15/10, 21:15) για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Η δράση στη Euroleague συνεχίζεται με τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» να μην αφήνει περιθώριο για μεγάλα διαστήματα χαλάρωσης.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για το παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής όπου θα υποδεχθεί τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15, τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime και live η εξέλιξη του αγώνα από το Gazzetta.

Από την πλευρά του ο Έργκιν Άταμαν ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «Δεν έχουμε κάποια δυσκολία. Οι ίδιες συνθήκες ισχύουν για όλες τις ομάδες της Euroleague. Πρέπει να παίξουμε με σοβαρότητα όλα τα παιχνίδια. Ξεκινάμε τη διπλή αγωνιστική με μια εντός έδρας αναμέτρηση και πρέπει να προσπαθούμε για να πάρουμε τη νίκη». Για τον Κέντρικ Ναν υπογράμμισε: «Ναι, νιώθει καλά σήμερα. Συμμετείχε στην προπόνηση και ελπίζουμε πως δεν θα έχει πόνους στο γόνατό του αύριο το πρωί. Αν όλα είναι καλά, αύριο θα είναι στο ρόστερ».

Ο Ντίνος Μήτογλου δήλωσε: «Το πρόγραμμα ξέρουμε πως είναι, είναι δύσκολο. Είμαστε επαγγελματίες αθλητές, πρέπει να το ακολουθούμε, πρέπει να προσαρμόσουμε και το πως προπονούμαστε αλλά και το πως ξεκουραζόμαστε, αυτή είναι η δουλειά μας. Άλλο ένα παιχνίδι σε μία "διαβολοβδομάδα" της Euroleague. Θέλουμε πάρα πολύ τη νίκη, να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Η Βιλερμπάν είναι μία πάρα πολύ καλή και αθλητική ομάδα και επικίνδυνη θα έλεγα. Οπότε δεν έχουμε πάρα πολλά περιθώρια για λάθος και πρέπει μαζί με τον κόσμο μας, αύριο να κερδίσουμε».

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Τρίτη 14/10

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 71-92

Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι BC 69-93

Ερυθρός Αστέρας - Ζάλγκιρις 88-79

Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 78-82

Μπάγέρν - Αρμάνι Μιλάνο 64-53

Τετάρτη 15/10

Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν 21:15

Βίρτους Μπολόνια - Μονακό 21:30

Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτίζαν 21:45

Παρί - Μπασκόνια 21:45

Η βαθμολογία