Η ΔΕΑΒ επέβαλλε πρόστιμο στον Παναθηναϊκό για όσα συνέβησαν έξω από τον αγωνιστικό χώρο μετά την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό.

Λίγες ώρες μετά την απόφαση του αθλητικού δικαστή της ΕΟΚ για ποινή μιας αγωνιστικής στον Παναθηναϊκό για όσα συνέβησαν μετά το ματς με τον Ολυμπιακό, η ΔΕΑΒ επέβαλλε πρόστιμο στους «πράσινους».

Συγκεκριμένα το «τριφύλλι» καλείται να πληρώσει το ποσό των 5.000 ευρώ για την επίθεση των φιλάθλων στο πούλμαν των «ερυθρολεύκων» κατά την αναχώρησή τους από το γήπεδο.

Αναλυτικά η απόφαση:

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

1. Αφού έλαβε υπόψη της

α) τις αναφορές των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

γ) το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό,

από τα οποία προκύπτει ότι, μετά το τέλος του αγώνα μπάσκετ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, στις 07/03/2026, στο κλειστό γυμναστήριο «Π. Γιαννακόπουλος», για την 1η αγωνιστική των Playoffs του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης Α1 εθνικής κατηγορίας γυναικών της ΕΟΚ, περιόδου 2025/2026, ενόσω στο πούλμαν του Ολυμπιακού είχε επιβιβαστεί η ομάδα και τα μέλη της αποστολή του για αναχώρηση και καθόν χρόνον αυτό ήταν ακόμη σταθμευμένο στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο του ανωτέρω κλειστού γυμναστηρίου, περίπου εκατόν πενήντα (150) φίλαθλοι του γηπεδούχου και ήδη εγκαλουμένου σωματείου, οι οποίοι παρακολουθούσαν τον αγώνα από παρακείμενο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιτέθηκαν με ύβρεις, απειλές και εκτόξευση διαφόρων αντικειμένων κατ’ αυτού και της αποστολής του Ολυμπιακού, χωρίς ωστόσο πρόκληση σωματικών βλαβών,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 21/2026 Απόφασή της, σε βάρος του αθλητικού σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ, διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».