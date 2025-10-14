Μήτογλου: «Πρέπει να νικήσουμε τη Βιλερμπάν, δεν μπορούμε να προσπεράσουμε έτσι την ήττα από τον Ολυμπιακό»

Ο Ντίνος Μήτογλου, μιλώντας πριν από τον αγώνα με τη Βιλερμπάν αναφέρθηκε στη δυσκολία που έχει πλέον το πρόγραμμα αλλά και στην ήττα από τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague, όπου θα φιλοξενήσει στο Telekom Center Athens τη Βιλερμπάν, το βράδυ της Τετάρτης (15/10, 21:15), θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες και να αρχίσει με θετικό τρόπο τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν.

Ο Ντίνος Μήτογλου, στις δηλώσεις πριν από την αυριανή αναμέτρηση, μίλησε μεταξύ άλλων για το δύσκολο πρόγραμμα ενώ αναφέρθηκε και στην ήττα από τον Ολυμπιακό.

«Το πρόγραμμα ξέρουμε πως είναι, είναι δύσκολο. Είμαστε επαγγελματίες αθλητές, πρέπει να το ακολουθούμε, πρέπει να προσαρμόσουμε και το πως προπονούμαστε αλλά και το πως ξεκουραζόμαστε, αυτή είναι η δουλειά μας. Άλλο ένα παιχνίδι σε μία "διαβολοβδομάδα" της Euroleague. Θέλουμε πάρα πολύ τη νίκη, να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Η Βιλερμπάν είναι μία πάρα πολύ καλή και αθλητική ομάδα και επικίνδυνη θα έλεγα. Οπότε δεν έχουμε πάρα πολλά περιθώρια για λάθος και πρέπει μαζί με τον κόσμο μας, αύριο να κερδίσουμε».

Για το αν του αρέσει αυτό το πρόγραμμα: «Θεωρώ ότι όσα περισσότερα είναι παιχνίδια, τόσο ανεβαίνουν όλα. Σίγουρα υπάρχει καταπόνηση, καταλαβαίνω ξεκάθαρα τους προπονητές που κάποιοι έχουν αντίθετη γνώμη για αυτό το πρόγραμμα γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματισμοί, υπάρχουν πάρα πολλές γενικά δύσκολες καταστάσεις. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτήν την κατάσταση, δεν υπάρχουν σωστά και λάθη. Ακολουθούμαι τα παιχνίδια».

Για τον ρυθμό του μετά το Ευρωμπάσκετ: «Πιστεύω ότι είχα ρυθμό το καλοκαίρι, είχα παίξει πολλά φιλικά, παίξαμε και με την Εθνική ομάδα. Αυτό ακολούθησε έναν συνεχή ρυθμό τον οποίο προσπαθώ να κρατήσω».

Για το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να αφήσουν πίσω μία ήττα από τον Ολυμπιακό: «Πάντα αυτά τα ματς έχουν μεγάλη βαρύτητα αλλά δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Μετά από δύο - τρεις ημέρες έχουμε πάλι παιχνίδι Euroleague, πάρα πολύ σημαντικό. Και μετά από αυτό έχουμε ταξίδι δύσκολο, οπότε δεν έχουμε πάρα πολλά περιθώρια να το σκεφτούμε. Σίγουρα, ξέρουμε το γεγονός ότι έχει μεγάλη βαρύτητα, δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε έτσι και σίγουρα είδαμε και θα δούμε το παιχνίδι με τα λάθη μας. Θα παρουσιαστούμε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι που θα έρθει εναντίον τους. Τώρα στο μυαλό μας έχουμε μόνο το αυριανό παιχνίδι».