Τα προβλήματα δεν έχουν τελειωμό για τον Ερυθρό Αστέρα καθώς μπήκε στα «πιτς» και ο Τάισον Κάρτερ.

Δεν έφταναν οι... ουκ ολίγες απουσίες του Ερυθρού Αστέρα ήρθε να προστεθεί και αυτή του Αμερικανού γκαρντ!

Λίγα 24ωρα μετά τη μεγάλη νίκη επί τη Φενέρ εκτός έδρας και την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, με τον Σάσα Ομπράντοβιτς να παίρνει τη θέση του Γιάννη Σφαιρόπουλου, άλλη μια απουσία ήρθε να γεμίσει το... ήδη γεμάτο απουσιολόγιο των Σέρβων.

Συγκεκριμένα τέθηκε νοκ άουτ ο Τάισον Κάρτερ, ο οποίος (και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ομάδας) νοσηλεύεται στο Βελιγράδι λόγω αναπνευστικών επιπλοκών.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη λεπτομερής ιατρικός έλεγχος στον οποίο υποβάλλεται ο αθλητής μας, και ο σύλλογος θα ενημερώσει με νέες, πιο αναλυτικές πληροφορίες για το ζήτημα αυτό μέσα στις επόμενες ημέρες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερυθρός Αστέρας.