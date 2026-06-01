Ερυθρός Αστέρας: Τέλος κι επίσημα ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ που έρχεται στον Ολυμπιακό
Ο Ερυθρός Αστέρας αποχαιρέτησε με κάθε επισημότητα τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέσω ανάρτησης της ομάδας στο «Χ».
Ο 32χρονος άσος φόρεσε τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» για δύο χρόνια, καταγράφοντας συνολικά 132 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και αποτελώντας σημαντικό κομμάτι της ομάδας σε αυτή την περίοδο.
Ο σύλλογος από τη Σερβία αποχαιρέτησε τον παίκτη και του ευχήθηκε υγεία, τύχη και επιτυχίες στη συνέχεια της καριέρας του. Πλέον, ο Αμερικανός πλέι μέικερ ετοάζεται να ανοίξει το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, το οποίο θα τον βρει να φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Наш досадашњи првотимац Коди Милер Мекинтајер неће наредне сезоне носити дрес КК Црвена звезда Меридианбет. У црвено-белом дресу је провео две сезоне и одиграо је 132 утакмице.— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) June 1, 2026
КК Црвена звезда Меридианбет жели пуно здравља, среће и спортских успеха Кодију у наставку његове… pic.twitter.com/wemqoSA4Ws
