Ερυθρός Αστέρας: Τέλος κι επίσημα ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ που έρχεται στον Ολυμπιακό

Ερυθρός Αστέρας Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ
Ο Ερυθρός Αστέρας αποχαιρέτησε τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ που αναμένεται να μετακομίσει στον Πειραιά για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο Ερυθρός Αστέρας αποχαιρέτησε με κάθε επισημότητα τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέσω ανάρτησης της ομάδας στο «Χ».

Ο 32χρονος άσος φόρεσε τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» για δύο χρόνια, καταγράφοντας συνολικά 132 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και αποτελώντας σημαντικό κομμάτι της ομάδας σε αυτή την περίοδο.

Ο σύλλογος από τη Σερβία αποχαιρέτησε τον παίκτη και του ευχήθηκε υγεία, τύχη και επιτυχίες στη συνέχεια της καριέρας του. Πλέον, ο Αμερικανός πλέι μέικερ ετοάζεται να ανοίξει το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, το οποίο θα τον βρει να φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

 
     

