Ερυθρός Αστέρας, Σφαιρόπουλος: Tέλος και επίσημα ο Έλληνας τεχνικός
Ο Σφαιρόπουλος όδευε προς την πόρτα της εξόδου από τον Ερυθρό Αστέρα και έμενε μόνο η ανακοίνωση. Και αυτή ήρθε, με τους Σέρβους να ανακοινώνουν την αποδέσμευσή του. Σύμφωνα με Mozzartsport, τη θέση του στον πάγκο για το ματς με την Φενέρ, αναμένεται να πάρει ο βοηθός του, Τόμισλαβ Τόμοβιτς.
Ο Ερυθρός Αστέρας έχει ξεκινήσει τη χρονιά με αρκετά στραβοπατήματα, αντιμετωπίζοντας όμως παράλληλα και προβλήματα τραυματισμών. Οι αντιδράσεις των φιλάθλων στο πρόσφατο ματς του πρωταθλήματος άσκησαν σημαντική πίεση, οδηγώντας τελικά τη διοίκηση σε αυτή την απόφαση.
- Σφαιρόπουλος για τις αποδοκιμασίες: «Αν αγαπάς ένα παιδί, δεν το χτυπάς όταν έχει ένα πρόβλημα, το αγκαλιάζεις»
Ο διάδοχός του φαίνεται να έχει ήδη βρεθεί, με το όνομα του Σάσα Ομπράντοβιτς να φιγουράρει στα πρωτοσέλιδα του σερβικού Τύπου ως τον επόμενο προπονητή του Ερυθρού Αστέρα.
Након заједничког састанка председника клуба Жељка Дрчелића, генералног менаџера за спортски сектор Милана Томића, менаџмента клуба и досадашњег тренера Јаниса Сферопулоса, донета је одлука да господин Сферопулос неће више обављати функцију тренера првог тима нашег клуба.— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 9, 2025
