Ερυθρός Αστέρας: Επίσημα ο Σάσα Ομπράντοβιτς αντικαταστάτης του Γιάννη Σφαιρόπουλου
Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε και επίσημα τον αντικαταστάτη του Γιάννη Σφαιρόπουλου στον πάγκο του και αυτός δεν είναι άλλος από τον Σάσα Ομπράντοβιτς.
Το μόνο που απέμενε, άλλωστε, ήταν να επισημοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών, με τους Σέρβους να έχουν καταλήξει σε εκείνον για να διαδεχθεί τον Έλληνα προπονητή.
Έτσι, ο Σάσα Ομπράντοβιτς επιστρέφει στην ομάδα που θήτευσε τρεις φορές ως παίκτης και άλλη μία ως προπονητής. Το καλοκαίρι του 2020, ο Σάσα Ομπράντοβιτς ανέλαβε τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά με ρεκόρ 5-11 στην EuroLeague, απολύθηκε στις 24 Δεκεμβρίου.
Επιστρέφοντας τώρα στην ομάδα, σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση, μιας και οι τραυματισμοί δεν έχουν επιτρέψει στο να βρεθεί η κατάλληλη χημεία και ήταν ένας από τους λόγους που ο Γιάννης Σφαιρόπουλος δεν κατάφερε να μπει όπως φανταζόταν στη σεζόν.
Με τους Σέρβους, ωστόσο, να επικρατούν της Φενέρμπαχτσε στην 3η αγωνιστική της EuroLeague, παρά τα προβλήματά τους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.