Ο Ίμπον Ναβάρο, μετά από μια τετραετία στη Μάλαγα, είναι έτοιμος για νέες προκλήσεις και, σύμφωνα με αρκετά ΜΜΕ της Σερβίας, αναμένεται να κοουτσάρει τον Ερυθρό Αστέρα τη νέα σεζόν.

Ο Ιμπόν Ναβάρο θα είναι ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, σύμφωνα με πληθώρα άρθρων από τη Σερβία, με τους Σέρβους να κάνουν λόγο για συμφωνία του Ισπανού με τους Ερυθρόλευκους.

Μετά από μια τετραετία στη Μάλακα, με την οποία κατέκτησε δύο Κύπελλα Ισπανίας, δύο τρόπαια BCL και δύο ακόμα διηπειρωτικά, ο Ίμπον Ναβάρο αποφάσισε να αποχωρήσει από τους Πράσινους, χωρίς όμως να αργήσει να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με τον Τύπο της Σερβίας, μόνο τα τυπικά απομένουν για τη συμφωνία του Ναβάρο με τον Ερυθρό Αστέρα, κάτι που σημαίνει πως και οι δύο μεγάλες ομάδες του Βελιγραφίου θα έχουν Ισπανό κόουτς.

Πριν από τη Μάλαγα, ο Ναβάρο βρέθηκε ως χεντ κόουτς στις Μπασκόνια (2014/15), Μανρέσα (2015-17), Μούρθια (2017/18) και Ανδόρρα (2018-22), ενώ από το 2022 μέχρι και σήμερα ήταν στον πάγκο της Μάλαγα.