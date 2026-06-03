Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την επιστροφή του Μίλος Τεόντοσιτς, προκειμένου να αναλάβει χρέη αθλητικού διευθυντή.

Χρέη αθλητικού διευθυντή αναλαμβάνει επίσημα από σήμερα στον Ερυθρό Αστέρα ο Μίλος Τεόντοσιτς.

Ο σέρβικος σύλλογος ανακοίνωσε την επιστροφή του πρώην μπασκετμπολίστα, έναν χρόνο έπειτα από την απόσυρσή του από τα παρκέ, προκειμένου να σχεδιάσει την ομάδα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα:

«Ένας από τους σπουδαιότερους καλαθοσφαιριστές στην ιστορία του ευρωπαϊκού και σερβικού μπάσκετ, ο ΜίλοςΤεόντοσιτς , είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής του Ερυθρού Αστέρα!

Έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση της σπουδαίας αγωνιστικής του καριέρας, την οποία έκλεισε φορώντας τη φανέλα του συλλόγου, ο Τεόντοσιτς επιστρέφει στον Ερυθρό Αστέρα σε νέο ρόλο, ως επικεφαλής του αθλητικού τμήματος».

Αναλυτικά όσα είπε ο Μίλος Τεόντοσιτς:

«Πρώτα απ’ όλα, ευχαριστώ τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Ευχαριστώ επίσης τους πολυάριθμους φιλάθλους για τα μηνύματα στήριξης που έλαβα τις τελευταίες επτά ημέρες. Θα προσπαθήσω να δικαιώσω αυτή την εμπιστοσύνη και να δίνω πάντα τον μέγιστο εαυτό μου για τον Ερυθρό Αστέρα.

Ανοίγω ένα νέο κεφάλαιο μετά την αγωνιστική μου καριέρα, στο οποίο θα προσπαθήσω να θέσω όλες μου τις δυνατότητες στην υπηρεσία του Ερυθρού Αστέρα. Ποτέ δεν ήταν στο χαρακτήρα μου να δίνω υποσχέσεις ή να χρησιμοποιώ λόγια που ακούγονται όμορφα. Ξέρω πού βρίσκομαι και γνωρίζω ποιοι είναι πάντοτε οι στόχοι και τα κίνητρα του συλλόγου. Αυτοί θα είναι και οι δικοί μου στόχοι και κίνητρα.

Δεν θα υπάρξουν μεγάλα λόγια που εντυπωσιάζουν προσωρινά· στόχος μου είναι οι πράξεις που θα μείνουν χαραγμένες στην ιστορία του Ερυθρού Αστέρα.

Δεν υπάρχουν πολλά λόγια να πούμε, πρέπει να δουλέψουμε. Έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά και ελπίζω ότι στο τέλος της διαδρομής θα μπορέσουμε όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε.

Είμαι πεπεισμένος ότι η ποιοτική και, πάνω απ’ όλα, έντιμη προσέγγισή μας θα συνοδευτεί από γεμάτες εξέδρες και μεγάλη στήριξη, γιατί τη χρειαζόμαστε. Μεγάλη μου επιθυμία είναι όλοι εμείς οι φίλοι του Ερυθρού Αστέρα να αναπνέουμε σαν ένας και να χαιρόμαστε όλοι μαζί.»