Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat ρίχνει αναλυτική ματιά στα πεπραγμένα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, λίγες ώρες πριν το πρώτο ντέρμπι της σεζόν στο ΣΕΦ.

Έφτασε λοιπόν αυτή η ώρα, για το πρώτο ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στη σεζόν. Μπορεί να μην είναι και το πιο κρίσιμο, μιας και όπως έχει αποδειχτεί τα τελευταία χρόνια, οι έδρες «σπάνε» με μεγαλύτερη ευκολία και απ' τις δύο ομάδες, ωστόσο ένα ντέρμπι μεταξύ των δύο πάντοτε έχει τη δική του ένταση, οποιαδήποτε στιγμή στη σεζόν.

Και φυσικά αμφότερες οι ομάδες θέλουν τη νίκη για να πάρουν ώθηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Με τον Ολυμπιακό να έχει τις δικές του απουσίες και να υποδέχεται τους «πράσινους», που έρχονται από το «διπλό» στη Βιτόρια, με την εικόνα τους όμως να μην αρέσει στον Εργκίν Αταμάν.

Με τη βοήθεια του Hudlinstat θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε λίγο καλύτερα τα πεπραγμένα τους ως τώρα στη σεζόν. Άλλωστε αμφότερες τις ομάδες τις γνωρίζουμε καλά, μιας και οι προπονητές τους, Γιώργος Μπαρτζώκας και Εργκίν Αταμάν έχουν βάλει τη δική τους σφραγίδα.

Κεφάλαιο Ολυμπιακός

Για αρχή, βάζουμε τον αστερίσκο πως παίρνουμε ως δεδομένο τα παιχνίδια της EuroLeague. Δεύτερος αστερίσκος εδώ, ότι το δείγμα είναι πάρα πολύ μικρό και έτσι δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα για το πώς θα παρουσιαστούν οι δύο μέσα στη σεζόν.

Η απουσία του Τόμας Γουόκαπ στερεί από τον Ολυμπιακό μεγάλο κομμάτι της δημιουργίας και σε συνδυασμό με την ενδεχόμενη απουσία του Εβάν Φουρνιέ, το... έργο δυσκολεύει όσον αφορά τις αποφάσεις στα κρίσιμα.

Το είδαμε και κόντρα στην Ντουμπάι άλλωστε, που ο Ολυμπιακός δεν είχε μεγάλο αριθμό ασίστ (για τα όσα μας έχει συνηθίσει) αλλά έσφιξε την άμυνα και την πίεση πάνω στην μπάλα. Κάτι που θα θελήσει να κάνει απέναντι στην περιφέρεια των «πρασίνων», τόσο με τους Νιλικίνα, Λι, όσο και με τον Τάισον Γουόρντ ενδεχομένως να αναλαμβάνει ρόλο... κλειδί.

Κατά τα άλλα οι Πειραιώτες, παρότι δεν έχουν έναν βασικό πόλο δημιουργίας από το ποστ, τον Μουστάφα ΦΑλ, συνεχίζουν να υπηρετούν το μοτίβο των κοψιμάτων και της κίνησης μακριά από την μπάλα, ενώ η παρουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ και η φόρμα του στο ξεκίνημα της σεζόν, έχει ανεβάσει τους δείκτες σε catch n' shoot καταστάσεις (63.5% συνολικά στο True Shooting %).

Τελευταίο και πολύ σημαντικό, το κομμάτι του επιθετικού ριμπάουντ, με τους Νίκολα Μιλουτίνοφ, Σάσα Βεζένκοβ κυρίως και τον Ντόντα Χολ κατά δεύτερο λόγο, να κάνουν πολύ σημαντική δουλειά, φέrνοντας τον Ολυμπιακό δεύτερο με 40.8% στο ORB% στην EuroLeague. Αριθμός τεράστιος και μένει να δούμε στη διάρκεια της σεζόν πού μπορεί να παγιωθεί.

Οι εκτελέσεις του Ολυμπιακού στην EuroLeague

Pick n' roll (χειριστής): 8.7 πόντοι/13.7 κατοχές

Catch n' shoot: 9.7 πόντοι/10.3 κατοχές

Κοψίματα: 8.7 πόντοι/9.7 κατοχές

Drive: 4.7 πόντοι/7.3 κατοχές

Transition: 6.3 πόντοι/6.7 κατοχές

Επιθετικό ριμπάουντ: 6.7 πόντοι/6.3 κατοχές

Hand off: 1.3 πόντοι/6 κατοχές

Pick n' roll (roller): 4 πόντοι/5 κατοχές

Ποστ: 4 πόντοι/5 κατοχές

Pick n' pop: 3.7 πόντοι/2.3 κατοχές

Iso: 1 πόντος/2 κατοχές

Το shot chart του Ολυμπιακού στην EuroLeague

Κεφάλαιο Παναθηναϊκός

Απ' την άλλη, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι απόλυτα φυσιολογικό να έχει τεράστια εξάρτηση από τον Κέντρικ Ναν. Ο Τι Τζέι Σορτς δεν έχει προλάβει να μπει στο κλίμα, αφού πέρασε και βαριά ίωση στην προετοιμασία, ο Ρισόν Χολμς μαθαίνει την Ευρώπη και έτσι ο Αμερικανός δίνει one man show, όπως απέναντι στην Μπασκόνια.

Ο Ναν έχει 27.1% USG% στα πρώτα τρία παιχνίδια της EuroLeague, με 64.2% True Shooting %. Επίσης τεράστιος αριθμός για τη δυσκολία των σουτ που παίρνει και την προσαρμογή της άμυνας πάνω του. Στην αλυσίδα παραγωγής των πόντων, μετράει 20.3 που σκοράρει και άλλους 5.3 που δημιουργεί από τις ασίστ του, με τον Αταμάν να ποντάρει πολλά πάνω του στο ντέρμπι και τον Ολυμπιακό, προφανώς, να θέλει να τον σταματήσει.

Όπως είναι λογικό, με βάση τη λογική των ομάδων, ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερα νούμερα απ' τους εκτελεστές του μετά το pick n' roll και πολύ μεγαλύτερο αριθμό κατοχών iso, με μηδενική απειλή στο ποστ. Αλλά σε τρία παιχνίδια, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο αντίπαλος, για αυτό και βάλαμε εξ αρχής τον αστερίσκο και θα επιστρέψουμε σε αυτούς τους αριθμούς με το πέρας του πρώτου γύρου.

Οι εκτελέσεις του Παναθηναϊκού στην EuroLeague

Pick n' roll (χειριστής): 13 πόντοι/12.7 κατοχές

Catch n' shoot: 11.7 πόντοι/11.3 κατοχές

Drive: 4.3 πόντοι/8.3 κατοχές

Transition: 9 πόντοι/7.7 κατοχές

Pick n' roll (roller): 5.3 πόντοι/7.3 κατοχές

Iso: 5.7 πόντοι/7 κατοχές

Επιθετικά Ριμπάουντ: 5.3 πόντοι/7 κατοχές

Κοψίματα: 6 πόντοι/5.3 κατοχές

Πίσω από σκριν: 3 πόντοι/4 κατοχές

Hand off: 4.3 πόντοι/3.7 κατοχές

Pick n' pop: 2 πόντοι/3 κατοχές

Το shot chart του Παναθηναϊκού στην EuroLeague

Η σύγκριση αριθμών Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού