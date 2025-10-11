Ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας τον Τάισον Γουόρντ σε ρόλο... κλειδί.

Η σεζόν είναι τόσο απαιτητική, που Ολυμπιακός οφείλει να αφήσει γρήγορα πίσω του τη νίκη που πέτυχε το βράδυ της Παρασκευής απέναντι στην Ντουμπάι και να στρέψει το βλέμμα του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, την προσεχή Κυριακή (12/10 - 19:00, Live στο Gazzetta).

Ένα ντέρμπι το οποίο έχει αυξημένο βαθμό δυσκολίας για τον Ολυμπιακό, ένεκα των απουσιών του. Ο Τόμας Γουόκαπ έχει τεθεί εκτός, ενώ η παρουσία του Εβάν Φουρνιέ είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

Κάτι που σημαίνει πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα αναγκαστεί να πάει και σε μερικές επιλογές... έξω από το κουτί. Ή και όχι τόσο, όταν μιλάμε για την περίπτωση του Τάισον Γουόρντ. Ο νεοφερμένος φόργουορντ των Πειραιωτών μπορεί να υπηρετήσει αρκετούς διαφορετικούς ρόλους, ειδικότερα στην άμυνα.

Άλλωστε πέραν από την off ball ικανότητά του και την κίνηση, οι ικανότητά του στην άμυνα, μαρκάροντας περισσότερες από μία θέσεις στις αλλαγές, αποτέλεσε ένα έξτρα κριτήριο για την επιλογή του.

Ο ρόλος... κλειδί του Γουόρντ ενόψει ντέρμπι

Ο Τόμας Γουόκαπ έχει τεθεί νοκ άουτ για το πρώτο συναπάντημα με τον Παναθηναϊκό. Κάτι που σημαίνει πως ο βασικός πόιντ γκαρντ για τους Πειραιώτες θα είναι ο Φρανκ Νιλικίνα, που άφησε πολύ καλές εντυπώσεις απέναντι στην Ντουμπάι. Για να μη στερήσουμε και τα κρέντιτς από τον Σέιμπεν Λι, έκανε και αυτός εξαιρετική δουλειά στην πίεση πάνω στην μπάλα.

Ωστόσο ο Παναθηναϊκός έχει τη δική του δύναμη πυρός στα γκαρντ. Αναλόγως βέβαια και τους ξένους που θα επιλέξει ο Εργκίν Αταμάν. Προφανώς οι Κέντρικ Ναν και Τζέριαν Γκραντ είναι αδύνατο να κοπούν και μένει να φανεί αν ο Τι Τζέι Σορτς θα παίξει το πρώτο του ντέρμπι.

Όπως και να 'χει, η απουσία του Τόμας Γουόκαπ ρίχνει επιπλέον βάρος στους υπολοίπους, όσον αφορά το κυνήγι των γκαρντ του Παναθηναϊκού. Με τον Φρανκ Νιλικίνα να έχει δεδομένα έναν τέτοιον ρόλο, κάτι που πιθανότατα θα ακολουθήσει και ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος προσαρμόζεται σταδιακά στα «θέλω» των Πειραιωτών.

Μαζί με τον Παπανικολάου, έκανε τρομερή δουλειά απέναντι στον Ντουέιν Μπέικον, σπάζοντας με μεγάλη επιτυχία τα σκριν και ακολουθώντας τον στις εκτελέσεις. Ο Γουόρντ μπορεί να έχει ύψος 1.98μ., αλλά παράλληλα την ικανότητα να μαρκάρει στο "2". Έχοντας μάλιστα και τα άκρα ώστε να παρακολουθεί από κοντά τις εκτελέσεις, είναι δεδομένο πως ο Μπαρτζώκας θα τον χρησιμοποιήσει ακόμα και πάνω στον Κέντρικ Ναν, ώστε να περιορίσει το σκοράρισμα του Αμερικανού σούπερ σταρ των «πρασίνων».

Άλλωστε, με τις απουσίες στα γκαρντ, δεν είναι λίγες οι φορές που ο Τάισον Γουόρντ έχει παίξει σε θέση "2", κάτι που δοκιμάστηκε αρκετά στη Ρόδο και αναμένεται να δούμε στο ντέρμπι του ΣΕΦ.