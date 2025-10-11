Λίγο πριν από το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της χρονιάς, ο Τσάβι Πασκουάλ μιλά στο Gazzetta για το τι πραγματικά σημαίνει το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Ο Καταλανός τεχνικός θυμάται τις δικές του μάχες, αναλύει με τη ματιά του προπονητή το επικείμενο παιχνίδι και εξηγεί γιατί αυτά τα ντέρμπι μένουν χαραγμένα για πάντα.

Το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της χρονιάς είναι γεγονός. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ετοιμάζονται να διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο ΣΕΦ, στο πιο «ηλεκτρισμένο» ματς της 2ης αγωνιστικής που ρίχνει αυλαία στη Stoiximan GBL. Ένα παιχνίδι που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού, που σταματά τον χρόνο στην Αθήνα και χωρίζει τη χώρα στα δύο.

Κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα τη σημασία αυτών των αναμετρήσεων από έναν άνθρωπο που τις έζησε έντονα στο πετσί του. Ο Τσάβι Πασκουάλ, ο Καταλανός τεχνικός που κάθισε στον πάγκο του Παναθηναϊκού για δυόμισι χρόνια, γνώρισε όσο λίγοι το μέγεθος του ελληνικού πάθους, την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι και τη σημασία που έχει κάθε νίκη απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο.

Μπορεί να έχουν περάσει σχεδόν επτά χρόνια από την αποχώρησή του, όμως ο ίδιος μιλά πάντα με αγάπη τα χρόνια που έζησε στην Ελλάδα. Από τη Βαρκελώνη, ανέλυσε στο Gazzetta το μεγάλο αυτό ματς προσεγγίζοντάς το με τη δική του ξεχωριστή ματιά.

«Πρώτα απ’ όλα, θα είναι το πρώτο ντέρμπι, και όπως πάντα, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για όλη τη σεζόν», εξηγεί ο Πασκουάλ. «Θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν φέτος, και είναι από αυτά τα ματς όπου, μετά το τέλος τους, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Το αποτέλεσμα καθορίζει πολλά. Ο νικητής πάντα φεύγει από το γήπεδο με ένα συναίσθημα που τον βοηθά πολύ για τη συνέχεια της χρονιάς», τόνισε.

Η ανάλυσή του, φυσικά, δεν μένει μόνο στο ψυχολογικό κομμάτι. Ο έμπειρος τεχνικός στέκεται και στις αγωνιστικές συνθήκες του ματς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έδρας και των απουσιών. «Το παιχνίδι θα γίνει στο ΣΕΦ, κι αυτό έχει τη σημασία του. Πάντα υπάρχει λίγη περισσότερη πίεση για τον Ολυμπιακό να κερδίσει μέσα στην έδρα του απ’ ό,τι για τον Παναθηναϊκό. Και το πώς διαχειρίζεσαι αυτή την πίεση είναι πάντα καθοριστικό σε τέτοια ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο παιχνίδι με αρκετούς τραυματισμούς. Θα δούμε τι θα γίνει και με τον Παναθηναϊκό. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές συνθέσεις των δύο ομάδων», ήταν τα λόγια του.

«Μου αρέσει το μπάσκετ του Ολυμπιακού»

Όσο για το ποιος έχει τον πρώτο λόγο στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν; Ο Πασκουάλ παραμένει διπλωματικός, αλλά και ρεαλιστής διατηρώντας την αντικειμενικότητα στα λόγια του. «Είναι εντελώς απρόβλεπτο να πεις ποιος θα είναι ο νικητής. Και οι δύο ομάδες έχουν δουλέψει πολύ για να βελτιωθούν φέτος. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που έχει ξεκινήσει να παίζει ο Ολυμπιακός αυτή τη σεζόν, μου αρέσει το μπάσκετ του. Αλλά και ο Παναθηναϊκός είναι μια σταθερή ομάδα, με πολλούς παίκτες που ξέρουν τι σημαίνει να νικάς. Οπότε, θα έλεγα πως είναι λίγο 50-50».

«Είχα ήδη ζήσει πολλά ντέρμπι, όπως Μπαρτσελόνα – Ρεάλ, αλλά αυτό είναι κάτι πιο μεγάλο»

Και φυσικά, όταν η κουβέντα πηγαίνει στο ίδιο το συναίσθημα των «αιωνίων», ο Πασκουάλ όταν γυρνάει σε αυτές τις μνήμες, πάντα μιλά με τον καλύτερο τρόπο γι' αυτές τις εμπειρίες. «Όσο για το ντέρμπι, είναι κάτι μοναδικό. Όταν ήρθα στον Παναθηναϊκό, είχα ήδη ζήσει πολλά ντέρμπι, όπως Μπαρτσελόνα – Ρεάλ. Αλλά αυτό είναι κάτι πιο μεγάλο. Είναι απίστευτο πώς ολόκληρη η πόλη σχεδόν σταματά κάθε φορά που υπάρχει ντέρμπι. Και πώς ο κόσμος λατρεύει αυτού του είδους τα παιχνίδια. Αυτή η μεγάλη αντιπαλότητα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό».

«Θυμάμαι κάθε ντέρμπι, είναι ο λόγος που θες να είσαι προπονητής»

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Τσάβι Πασκουάλ πρόλαβε να γράψει το δικό του μικρό κεφάλαιο στην ιστορία των «αιωνίων». Σε συνολικά δέκα αναμετρήσεις απέναντι στον Ολυμπιακό, ο Καταλανός τεχνικός μέτρησε έξι νίκες και τέσσερις ήττες, με στιγμές που έμειναν αξέχαστες για το «τριφύλλι». Από τον τελικό Κυπέλλου του 2017 (67-77) μέχρι το πρωτάθλημα που κρίθηκε μέσα στο ΣΕΦ με το εμφατικό 51-66, αλλά και τα back-to-back «διπλά» στη EuroLeague και στο πρωτάθλημα την επόμενη σεζόν, ο Πασκουάλ κατάφερε να «διαβάσει» τα ντέρμπι όσο λίγοι.

«Θυμάμαι σχεδόν κάθε ντέρμπι που έπαιξα αυτά τα δυόμισι χρόνια που ήμουν στην Ελλάδα, και πραγματικά το απολάμβανα. Ένας από τους λόγους που θες να είσαι προπονητής είναι για να ζεις τέτοια απίστευτα παιχνίδια. Έχω αναμνήσεις από όλα: και από τους αγώνες που κερδίσαμε, και από κάποιους που χάσαμε. Φυσικά, ειδικά από τις δύο φορές που κατακτήσαμε το τρόπαιο, μέχρι και τον τελευταίο αγώνα που κερδίσαμε, αλλά και την πρώτη φορά που αντιμετωπίσαμε τον Ολυμπιακό και νικήσαμε. Νομίζω πως αυτού του είδους τα παιχνίδια είναι εντελώς αδύνατο να τα ξεχάσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Όσα χρόνια κι αν περάσουν, ο Τσάβι Πασκουάλ θα παραμένει συνδεδεμένος με τα ελληνικά ντέρμπι. Γιατί για εκείνον, όπως και για όλους τους προπονητές με αυτές τις εμπειρίες, το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι. Είναι ένα κομμάτι της μπασκετικής ιστορίας.