Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Στιγμές κατά της τοξικότητας

Τα ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού έχουν προσφέρει πολλές στιγμές. Άλλες όμορφες, άλλες όχι τόσο. Το Gazzetta θυμάται μερικές από εκείνες των τελευταίων ετών όπου πήγαν κόντρα στην τοξικότητα και έδειξαν την όμορφη πλευρά του αθλητισμού.

Η ημέρα για το πρώτο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR της σεζόν 2025-26 έφτασε. Οι δύο «αιώνιοι» τίθενται αντίπαλοι απόψε, Κυριακή (12/10) στο ΣΕΦ με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 19:00.

Πάντοτε, τα ντέρμπι των «αιωνίων», χαρακτηρίζονται από πολύ πάθος, έντονα συναισθήματα, στιγμές χαράς και από την άλλη πλευρά στιγμές λύπης.

Μέσα σε όλη αυτή την τοξικότητα που διέπει τα αθλητικά δρώμενα της χώρας μας ωστόσο, οι δύο αυτές ομάδες τα τελευταία χρόνια έχουν προσφέρει μερικές στιγμές όπου υπενθυμίζουν σε όλους, ότι παρά τις κόντρες που μπορεί να υπάρξουν κατά τη διάρκεια μίας φάσης, ενός αγώνα, μίας σειράς ή μίας σεζόν, στο τέλος δεν έχουν κάτι να χωρίσουν.

Το Gazzetta, ενόψει της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan GBL όπου ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ντέρμπι των «αιωνίων» για την αγωνιστική περίοδο του 2025-26, θυμάται πέντε από εκείνες τις στιγμές όπου παρά τη μεγάλη αντιπαλότητα, οι δύο ομάδες έδειξαν ότι υπάρχει και η όμορφη πλευρά του αθλητισμού.

Η στέψη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ υπό το βλέμμα του Χουάντσο και η αγκαλιά Ναν – Φουρνιέ

Η περυσινή σεζόν ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές ως προς την ολοκλήρωσή τους και την κατάκτηση των τίτλων. Ο Ολυμπιακός ενώ φαινόταν να είναι με την πλάτη στον τοίχο, μπόρεσε να βγάλει αντίδραση και να κατακτήσει το 15ο πρωτάθλημα στην ιστορία του.

Μία σειρά αγώνων βέβαια που σημαδεύτηκε από αρκετές στιγμές που έμοιαζαν να ρίχνουν... λάδι στη φωτιά. Μέσα από όλη αυτή την κατάσταση, μία κόντρα που προέκυψε ήταν αυτή ανάμεσα στον Εβάν Φουρνιέ και τον Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικάνος γκαρντ είχε κάνει και ένα σκληρό φάουλ πάνω στον Γάλλο, ενώ εκείνος μία άσεμνη χειρονομία προς τους φιλάθλους του «τριφυλλιού». Με το τέλος της σειράς ωστόσο, φαίνεται πως μπήκε ένα τέλος σε αυτή την κόντρα, με τους δύο αστέρες του ελληνικού μπάσκετ να αγκαλιάζονται και να φαίνεται ότι μιλούν σε ήρεμο ύφος.

Σε μία ακόμη πράξη σεβασμού από την ίδια ημέρα, λίγο μετά την αγκαλιά ανάμεσα στον Φουρνιέ και τον Ναν, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έδειξε το επίπεδό του κατά τη διάρκεια της απονομής.

Αντί να πάει στα αποδυτήρια, ο Ισπανός φόργουορντ παρέμεινε στο παρκέ και από τη φυσούνα παρακολούθησε την απονομή του τροπαίου στον «αιώνιο» αντίπαλο!

Το «πράσινο» χειροκρότημα στον Βεζένκοβ και τον Μιλουτίνοφ

Ο σεβασμός είναι μία από τις βασικές αρχές που διέπουν τον αθλητισμό. Μία από τις στιγμές όπου ανεξαρτήτως χρωμάτων, οι φίλαθλοι -τις περισσότερες- φορές δείχνουν ότι σέβονται τον εκάστοτε αντίπαλο, είναι όταν αφορά κάποιον τραυματισμό.

Δύο από αυτά πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της συγκεκριμένης συνθήκης έχουν γίνει μεταξύ άλλων σε περασμένα ντέρμπι Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

Κάπως έτσι είχε γίνει και το καλοκαίρι του 2023, όταν κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό, με τον Σάσα Βεζένκοβ να τραυματίζεται κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου και να αναγκάζεται να αποχωρήσει υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια. Σε αντίθεση με μία μερίδα των φιλάθλων που είχαν βρεθεί στο γήπεδο, οι περισσότεροι στήριξαν τον φόργουορντ του Ολυμπιακού, χειροκροτώντας τον τη στιγμή που έφευγε από το παρκέ.

Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα στο ΟΑΚΑ, όταν τον Ιανουάριο του 2024, ξανά για το πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό. Στα μέσα της τρίτης περιόδου, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ενώ προσπαθούσε να παίξει άμυνα, γύρισε το πόδι του και σωριάστηκε στο παρκέ. Ο Σέρβος σέντερ αναγκάστηκε να περάσει εκτός, ωστόσο την ώρα όπου έφευγε από το γήπεδο για τα αποδυτήρια, δέχθηκε το θερμό χειροκρότημα των χιλιάδων φιλάθλων του Παναθηναϊκού.

Η «ασπίδα» του Παπανικολάου στον Σλούκα

Το καλοκαίρι του 2023 θα μείνει στην ιστορία του μπάσκετ, καθώς πραγματοποιήθηκε μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές «βόμβες» της Euroleague. Ο Κώστας Σλούκας άφησε πίσω του τη θητεία στον Ολυμπιακό και βρέθηκε στην άλλη πλευρά, έχοντας συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό.

Φυσικά, μία τέτοια κίνηση είχε ως συνέπεια μία μεγάλη αντίδραση από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι στο πρώτο μεταξύ τους ντέρμπι, στο πλαίσιο του Super Cup, άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα κατά του Έλληνα γκαρντ.

Ο Κώστας Παπανικολάου ωστόσο, πήγε προς τους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων» και τους ζήτησε να σταματήσουν. Λίγους μήνες αργότερα μάλιστα, θα υπήρχε μία... επανάληψη αυτού του περιστατικού. Αυτή τη φορά ήταν τον Φεβρουάριο του 2024, όταν την ώρα όπου ο Παπανικολάου ήταν έτοιμος να σηκώσει το τρόπαιο του Κυπέλλου, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στα «Δύο Αοράκια» άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα για τον Κώστα Σλούκα. Ο αρχηγός της ομάδας από τον Πειραιά ωστόσο, για μία ακόμη φορά στάθηκε... ασπίδα και ζήτησε να σταματήσουν.