Παναθηναϊκός, Άταμαν: Οι 24 πεντάδες που χρησιμοποίησε ο Τούρκος τεχνικός στην Βιτόρια και τα πεπραγμένα τους

Παναθηναϊκός, Άταμαν: Οι 24 πεντάδες που χρησιμοποίησε ο Τούρκος τεχνικός στην Βιτόρια και τα πεπραγμένα τους

Γιώργος Κούβαρης
Αταμάν
Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε νικηφόρα από τη Βιτόρια κερδίζοντας την Μπασκόνια με 86-84 και το Gazzetta αναλύει τα πεπραγμένα των 24 διαφορετικών πεντάδων που επέλεξε ο Εργκίν Άταμαν ανοίγοντας το rotation στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Οι «πράσινοι» χρειάστηκαν το τρομερό buzzer beater του Κέντρικ Ναν προκειμένου να «αποδράσουν» από την... αφιλόξενη «Fernando Buesa Arena».

Είναι χαρακτηριστικό ότι η τελευταία νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR στη Βιτόρια είχε σημειωθεί τον Μάρτιο του 2017 και έκτοτε είχε μετρήσει επτά σερί ήττες.

Όμως οι «παγωμένες φλέβες» του Αμερικανού γκαρντ «μίλησαν» στην εκπνοή του αγώνα και χάρισαν τη νίκη στον Παναθηναϊκό.

 

Ένα ματς στο οποίο ο Εργκίν Αταμάν ανακάτεψε πολύ την τράπουλα και παρά το γεγονός ότι δεν το... συνηθίζει και δεν αποτελεί «σήμα κατατεθέν» του, άνοιξε πολύ το rotation!

Είναι χαρακτηριστικό ότι έδωσε χρόνο συμμετοχής και στους 12 παίκτες που είχε επιλέξει γι' αυτό το ματς αφήνοντας εκτός τους Καλαϊτζάκη και Τολιόπουλο, χρησιμοποιώντας 24 διαφορετικές πεντάδες!

Καμία πεντάδα δεν βρέθηκε για περισσότερο χρόνο στο παρκέ από 06:22 (Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν) ενώ μία από αυτές που μέτρησε 06:14 λεπτά και αποτελούνταν από τους Σορτς, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Χολμς «έγραψε» και το καλύτερο +/- με +12 πόντους σε σχέση με την Μπασκόνια.

Υπήρξε σχήμα που για ιδιαίτερη κατάσταση βρέθηκε μαζί μόλις 13 δευτερόλεπτα (Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Σαμοντούροβ, Χολμς) ενώ το χειρότερο +/- είχαν οι Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Μήτογλου με -8 πόντους σε μόλις 01:46 λεπτά στο παρκέ.

Οι 24 πεντάδες του Άταμαν στη Βιτόρια

ΠαίκτεςΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΕ+/-
Όσμαν, Γιούρτσεβεν, Γκραντ, Ναν, Χουάντσο6:22'0
Όσμαν, Ναν, Σορτς, Χολμς, Χουάντσο6:14'+12
Όσμαν, Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Χουάντσο3:43'-3
Όσμαν, Μήτογλου, Ναν, Σορτς, Σαμοντούροβ3:38'+4
Όσμαν, Μήτογλου, Ναν, Σορτς, Χουάντσο2:34'+5
Όσμαν, Μήτογλου, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Σλούκας1:59'+5
Όσμαν, Μήτογλου, Σορτς, Ρογκαβόπουλος, Σλούκας1:56'+5
Όσμαν, Γκραντ, Μήτογλου, Ναν, Χουάντσο1:46'-8
Γκραντ, Σορτς, Σλούκας, Χολμς, Χουάντσο1:34'-1
Όσμαν, Γκραντ, Γκριγκόνις, Χολμς, Χουάντσο1:24'-4
Σορτς, Ρογκαβόπουλος, Σλούκας, Χολμς, Χουάντσο1:18'-3
Γκραντ, Ναν, Σλούκας, Χολμς, Χουάντσο1:11'+1
Όσμαν, Γκραντ, Μήτογλου, Σαμοντούροβ, Σλούκας0:47'-5
Όσμαν, Γκραντ, Ναν, Σαμοντούροβ, Χουάντσο0:45'-2
Γκραντ, Ναν, Σαμοντούροβ, Σλούκας, Χουάντσο0:44'0
Ναν, Σορτς, Σαμοντούροβ, Σλούκας, Χουάντσο0:44'-3
Όσμαν, Γκραντ, Σορτς, Χολμς, Χουάντσο0:41'+1
Όσμαν, Γιούρτσεβεν, Γκραντ, Σλούκας, Χουάντσο0:30'-3
Όσμαν, Γκραντ, Σορτς, Ρογκαβόπουλος, Χολμς0:25'-2
Όσμαν, Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Χολμς0:23'0
Όσμαν, Γιούρτσεβεν, Ναν, Σλούκας, Χουάντσο0:20'0
Όσμαν, Γκραντ, Σλούκας, Χολμς, Χουάντσο0:19'0
Όσμαν, Γκραντ, Μήτογλου, Σορτς, Σαμοντούροβ0:15'0
Όσμαν, Γκραντ, Ναν, Σαμοντούροβ, Χολμς0:13'+3

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     