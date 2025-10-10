Ναν: Απλό screen για να «ζωγραφίσει» και το 25άρι στα contested shots

Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat στέκεται στην... παράσταση του φοβερού Κέντρικ Ναν κόντρα στη Μπασκόνια.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε την πρώτη του νίκη στη Χώρα των Βάσκων απέναντι στη Μπασκόνια έπειτα από επτά χρόνια. Αν και στο τέλος πήγε να... αυτοκτονήσει, άντεξε στην αντεπίθεση της Μπασκόνια και επικράτησε με 84-86.

Για άλλη μια φορά ο Κέντρικ Ναν έδειξε για ποιο λόγο θεωρείται ο κορυφαίος παίκτης της Euroleague. Ο Αμερικανός πήρε την ευθύνη στην τελευταία επίθεση των πράσινων και σημείωσε το νικητήριο σουτ, φτάνοντας με αυτόν τον τρόπο την 30άρα.

Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat στέκεται στην επίδραση του Ναν και στους τρόπους που... εκτέλεσε τη Μπασκόνια

Oι 11 πόντοι ως χειριστής στο pick n' roll

Tα pick n' rolls handler

Ο Κέντρικ Ναν ξέρει πολύ καλά να χρησιμοποιεί τα screen που παίρνει και να ελευθερώνεται. Ο Αμερικανός είναι ίσως ο κορυφαίος σκόρερ στην Ευρώπη και εκμεταλλεύεται και την παραμικρή ευκαιρία που θα βρει.

Κόντρα στη Μπασκόνια είχε 11 πόντους μετά από pick n' roll ως χειριστής, με τον ίδιο να τελειώνει τις φάσεις. Μέτρησε 5/7 σουτ σε τέτοιες καταστάσεις. Σε τέσσερις περιπτώσεις τελείωσε τη φάση κοντά στο καλάθι, ενώ έβαλε και ένα τρίποντο από την κορυφή.

Με ένα απλό screen βοήθειας στον Ναν, ο ηγέτης των πρασίνων μπορεί να κάνει τέλεια τη δουλειά του αφού διαθέτει εκπληκτικό χειρισμό μπάλας, ένστικτο του σκόρερ και ικανότητα να δημιουργεί για τον εαυτό του. Είναι απολαυστικός.

Το εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο

Tα σουτ του Ναν στο 2ο ημίχρονο

Ο Ναν ξεκίνησε με δυσκολίες το ματς, αφού χρεώθηκε δύο φάουλ νωρίς και αναγκάστηκε να πάει στον πάγκο. Στο πρώτο ημίχρονο βρήκε συνολικά 9 πόντους μετά από σουτ. Δεν τον πτόησε πάντως η κατάσταση και τα φάουλ του. Μπηκε στο δεύτερο ημίχρονο αποφασισμένος και σίγουρος πως θα οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στη νίκη.

Το κοντέρ στο δεύτερο ημίχρονο έγραψε 18 πόντους με σουτ, με τη Μπασκόνια να μην μπορεί να κάνει κάτι για να τον περιορίσει. Είχε 5/7 σε εκτελέσεις κοντά στο καλάθι, μέτρησε 1/2 από μέση απόσταση και 2/4 στα τρίποντα.

Η ορμή του Ναν κουβάλησε τον Παναθηναϊκό και ήταν ο λόγος που η ομάδα του έφυγε με το διπλό από τη Βιτόρια. Αφού έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα με το νικητήριο και πολύ δύσκολο καλάθι του στην εκπνοή.

Οι 25 πόντοι μετά από contested shots

Τα contested shots κόντρα στη Μπασκόνια

Eίναι σεσημασμένος σκόρερ και το δείχνει σε κάθε ευκαιρία. Το έκανε στην τελευταία φάση που ευστόχησε ενώ δύο παίκτες της Μπασκόνια ήταν... κρεμασμένοι πάνω του. Δεν φοβάται να τα βάλει με όλη την αντίπαλη ομάδα.

Σπάνιο επιθετικό ταλέντο που ελάχιστοι είχαν στην ιστορία της Euroleague. Ακόμα και να του το κάνεις πολύ δύσκολο, εκείνος θα την βρει την άκρη. Κόντρα στη Μπασκόνια λοιπόν ο Ναν βρήκε 25 από τους 30 πόντους του από contested shot, από μαρκαρισμένο σουτ.

Σε τέτοιες καταστάσεις είχε 11/19 σουτ, ενώ σε όλο το ματς πήρε μόλις ένα αμαρκάριστο σουτ και ευστόχησε. Άλλωστε η άμυνα της Μπασκόνια ήταν συνεχώς πάνω του προσπαθώντας να τον περιορίσει, κάτι που δεν κατάφερε.