O Oλυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τη Ντουμπάι BC και θέλει να επιστρέψει στις νίκες, σε ένα ματς που θα έχει σημαντικές απουσίες.

Δύσκολη... εξίσωση το ματς με την Ντουμπάι BC για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες υποδέχεται στο ΣΕΦ (21:15) την ομάδα του Γκόλεματς για την 3η αγωνιστική της Euroleague και θέλουν να γυρίσουν στον δρόμο των επιστυχιών μετά την ήττα από τη Ρεάλ.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα έχει θέμα στα γκαρντ, αφού από το ματς σίγουρα θα απουσιάσουν οι Τόμας Ουόκαπ και Κίναν Έβανς, ενώ μένει να φανεί αν τελικά θα καταφέρει να αγωνιστεί ο Εβάν Φουρνιέ που είναι εξαιρετικά αμφίβολος. Από την πλευρά του ο Χολ αντιμετωπίσει ίωση, αλλά αναμένεται να βρεθεί κανονικά στην 12άδα.

O Σάσα Βεζένκοβ τόνισε πως «όλες οι ομάδες έχουν τραυματισμούς», ενώ πρόσθεσε πως η ομάδα του πρέπει να κρατήσει το ΣΕΦ αλώβητο. Από την άλλη ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στα θέματα στην περιφέρεια και στην καλή άμυνα που πρέπει να παίξει ο Ολυμπιακός.

Το ΣΕΦ είναι κοντά στο sold out για το ματς. Στον αντίποδα δεν θα αγωνιστούν οι Αβράμοβιτς, Μούσα και Τζάιτε.

Αναλυτικά

