Ο Σάσα Βεζένκοβ πήρε το μάστερ στην αθλητική ακαδημία της Βουλγαρίας, έτσι ώστε να γίνει προπονητής.

Πέραν των επιτυχιών του στη EuroLeague, ο Σάσα Βεζένκοβ κατάφερε να πάρει το μάστερ στην Εθνική Αθλητική Ακαδημία της Βολυγαρίας.

Μάλιστα έλαβε το πιστοποιητικό του για το δεύτερο βασικό του πτυχίο, από τον πρύτανη της Εθνικής Αθλητικής Ακαδημίας, καθηγητή Κράσιμιιρ Πέτκοφ. Αξίζει να σημειωθεί, πως ο Σάσα Βεζένκοβ, πριν από έναν χρόνο, ολοκλήρωσε επίσης το πτυχίο του, στην προπονητική.

Ο MVP της EuroLeague αποδεικνύει πως φροντίζει για το μέλλον του έτσι ώστε να ασχοληθεί και με το μπάσκετ και μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.