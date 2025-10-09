Δείτε ποια ματς θα χάσει ο Τόμας Γουόκαπ εξαιτίας του τραυματισμού του.

Ο Τόμας Γουόκαπ θα βρεθεί στα... πιτς για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως χάνει σίγουρα τα ματς που έρχονται με Ντουμπάι BC και Παναθηναϊκό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά.

O Γουόκαπ ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στον γλουτιαίο μηρό και αυτό θα του στοιχίσει την παρουσία από σημαντικά ματς. Ξεκίνημα με... απουσία στο παιχνίδι της Euroleague κόντρα στην Ντουμπάι BC στις 10/10, ενώ δύο μέρες μετά υπάρχει το ματς με το τριφύλλι, το ντέρμπι.

Όπως φαίνεται και από το διάστημα απουσίας του λογικά θα χάσει και τα ματς με Μονακό, Χάποελ στις 29 και 31 Οκτώβρη αντίστοιχα.

Αναλυτικά τα ματς που αναμένεται να χάσει

10/10 Ντουμπάι BC

12/10 Παναθηναϊκός

14/10 Εφές

16/10 Μακάμπι εκτος

19/10 Πανιώνιος

24/10 Μπάγερν εκτός

26/10 Μύκονος εκτός

29/10 Μονακό

31/10 Χάποελ *

2/11 Ηρακλής *

*Aμφίβολος ανάλογα το ακριβές διάστημα, αφού αυτό υπολογίζεται σε 2-3 εβδομάδες