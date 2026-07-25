Οι «ερυθρόλευκοι» κρατούν σκληρή στάση στην υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ, συζητούν την προοπτική νέας συμφωνίας με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και γνωρίζουν καλά ότι η εξέλιξη της μίας υπόθεσης θα επηρεάσει πιθανότατα την άλλη.

Στον Ολυμπιακό έχουν μπροστά τους δύο σημαντικά ζητήματα εν όψει της νέας σεζόν. Οι υποθέσεις των Τόμας Γουόκαπ και Τάιλερ Ντόρσεϊ βρίσκονται σε διαφορετική αφετηρία, ωστόσο είναι δεδομένο πως η εξέλιξη της μίας μπορεί να επηρεάσει και την άλλη.

Η πιο περίπλοκη περίπτωση αφορά τον Τόμας Γουόκαπ. Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται ουσιαστικά σε αδιέξοδο, με την πλευρά του παίκτη να υποστηρίζει ότι έχει στα χέρια της μία ιδιαίτερα δελεαστική πρόταση από την Ντουμπάι για συμβόλαιο διάρκειας δύο ή και τριών ετών. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός παραμένει σταθερός στη θέση του, επισημαίνοντας ότι ο Αμερικανός γκαρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο και, ως εκ τούτου, δεν τίθεται ζήτημα αποχώρησης.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν δείχνουν διάθεση να υποχωρήσουν. Αντιθέτως, έχουν ήδη απορρίψει δύο προτάσεις της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το μήνυμα που εκπέμπουν είναι ξεκάθαρο. Η υπόθεση θα κλείσει με τους δικούς τους όρους.

Παρά την εκτίμηση που τρέφει ο Γιώργος Μπαρτζώκας προς τον παίκτη και το γεγονός ότι πάντα υπάρχει ένα μικρό παράθυρο ανατροπής, η πραγματικότητα είναι πως η σχέση ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει δοκιμαστεί. Το γυαλί μοιάζει να έχει ραγίσει (μετά και τις δηλώσεις του παίκτη) και όσο κι αν δεν μπορεί να αποκλειστεί μια θεαματική αλλαγή δεδομένων, αυτή τη στιγμή η κατάσταση με τον Τόμας Γουόκαπ είναι αδιέξοδη.

Διαφορετικά είναι τα δεδομένα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Και εκείνος έχει συμβόλαιο, όμως το ζήτημα αφορά κυρίως την οικονομική του αναπροσαρμογή. Ο διεθνής γκαρντ θεωρεί πως η εξαιρετική περσινή του σεζόν αξίζει μια γενναία επιβράβευση και επιθυμεί σημαντική αύξηση των αποδοχών του.

Μέσα στην προσεχή εβδομάδα αναμένεται συνάντηση ανάμεσα στη διοίκηση του Ολυμπιακού και την πλευρά του παίκτη, με τις ενδείξεις να είναι σαφώς πιο αισιόδοξες. Η διοίκηση εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει το αίτημα, ενώ ο ήπιος και συναινετικός τρόπος με τον οποίο χειρίζεται την υπόθεση η πλευρά του Τάιλερ Ντόρσεϊ αφήνει την αίσθηση πως οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε συμφωνία.

Το γεγονός, πάντως, ότι δεν έχει κλείσει ακόμη καμία από τις δύο υποθέσεις διατηρεί όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Είναι προφανές πως η εξέλιξη στο θέμα του Τόμας Γουόκαπ μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί ο Ολυμπιακός στο ζήτημα του Τάιλερ Ντόρσεϊ και αντίστροφα, καθώς πρόκειται για δύο κομβικούς παίκτες της περιφερειακής γραμμής της ομάδας.

Σε κάθε περίπτωση, ο Γιώργος Μπαρτζώκας υπολογίζει κανονικά και τους δύο παίκτες για την έναρξη της προετοιμασίας, από τη στιγμή που αμφότεροι δεσμεύονται με συμβόλαιο. Εκτός, βέβαια, αν τα επόμενα 24ωρα προκύψει κάποια εξέλιξη που θα ανατρέψει τα δεδομένα. Μέχρι τότε, υπομονή...