Το ΣΕΦ αναμένεται κατάμεστο για το ματς με τη Ντουμπάι BC (10/10, 21:15), αφού μένουν 400 εισιτήρια προς διάθεση.

Για άλλη μια φορά ο κόσμος του Ολυμπιακού θα είναι κοντά στην ομάδα, κάνοντας το ΣΕΦ τον 13ο παίκτη των Πειραιωτών. Ο κόσμος θα είναι ξανά εκεί, αφού 400 εισιτήρια έχουν μείνει προς διάθεση για την αναμέτρηση με την Ντουμπάϊ BC (10/10, 21:15). Πλησιάζει το sold out.

Σε ένα ματς που η ομάδα του Μπαρτζώκα θα έχει σημαντικές απουσίες όπως αυτή του Τόμας Γουόκαπ που θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες.

Αμφίβολος παραμένει ο Εβάν Φουρνιέ που θα προσπαθήσει να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του, αλλά θα είναι δύσκολο να τα καταφέρει.