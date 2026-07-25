Απίστευτο και όμως αληθινό! Οκτώ παίκτες από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό θα πάρουν περισσότερα χρήματα τη νέα σεζόν απ' ότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Σίξερς.

Σε ποιον να το πεις και να το πιστεύει! Παρότι ακούγεται σαν ψέμα είναι αλήθεια, πως τη νέα σεζόν, 8 παίκτες από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό θα πάρουν περισσότερα χρήματα απ' ότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Σίξερς.

Μετά τη.... βόμβα που έριξε ο «βασιλιάς» πως θα αγωνίζεται πλέον στην ομάδα της Φιλαδέλφεια, έγινε γνωστό και το συμβόλαιό του, το οποίο θα είναι περίπου οκτώ εκατομμύρια δολάρια για δύο χρόνια.

Τα καθαρά έσοδα του ΛεΜπρόν από τους Σίξερς θα είναι κοντά στα 2.2 εκατομμύρια τον χρόνο και 4.4 για τη διετία και σίγουρα προκαλεί εντύπωση. Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν παίκτες στις ελληνικές ομάδες που βρίσκονται στη EuroLeague, που θα πληρώνονται με περισσότερα χρήματα από ότι ο «βασιλιάς».

Οι 8 παίκτες Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού

Για αρχή ο Κέντρικ Ναν, θα αμείβεται με 4.5 εκατομμύρια ευρώ για την αγωνιστική σεζόν 2026-27 και σίγουρα αποτελεί έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες σε όλη την Ευρώπη. Στα 4 εκατομμύρια είναι ο μισθός του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος κατέφτασε στον Παναθηναϊκό την περσινή σεζόν ως MVP της EuroLeague.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων», Γκερσόν Γιαμπουσέλε, κόστισε αρκετά στο «τριφύλλι», με τον Γάλλο σέντερ να αναμένεται να πάρει τα ίδια με τον Χέιζ-Ντέιβις, δηλαδή 4 εκατ. ευρώ! Σειρά έχει ο Ματίας Λεσόρ που μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, υπέγραψε επέκταση με τον Παναθηναϊκό, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 2.7 ετησίως.

Πέραν τους παίκτες του Παναθηναϊκού, υπάρχουν και στο «στρατόπεδο» του Ολυμπιακού ορισμένοι που θα πάρουν περισσότερα απ' ότι ο ΛεΜπρόν. Πρώτος ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 3.7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τον ακολουθεί ο Εβάν Φουρνιέ με 3 εκατομμύρια.

Τρίτος στη λίστα των ακριβών των «ερυθρολεύκων», μπαίνει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με τον Σέρβο να έχει συμφωνήσει για 2.3 εκατ. τον χρόνο. Τέλος, ο νέος γκαρντ του Ολυμπιακού, Γιαν Μοντέρο θα έχει εξίσου μεγαλύτερη αμοιβή απ' ότι ο «βασιλιάς». Ο «El Problema» θα εισπράξει 2.5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.